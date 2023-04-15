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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Серед восьми загиблих – 2-річна дитина: наслідки обстрілів Слов’янська

Серед восьми загиблих – 2-річна дитина: наслідки обстрілів Слов’янська
Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок обстрілів російської армії по Слов’янську Донецької області вісім людей загинуло, серед них дворічна дитина, ще 21 особу поранено.

Оновлено 15 квітня о 00:12. Станом на 23:50, рятувальники дістали з-під завалів багатоквартирного будинку в Слов’янську тіло загиблої жінки.

Тривають пошуки ще чотирьох людей, повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал. Кількість загиблих збільшилася до дев’яти.

За даними МВС, російські війська випустили по Словʼянську щонайменше сім ракет: пошкоджені 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об’єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.

Оновлено о 23:33. По Словʼянську Донецької області окупанти випустили щонайменше сім ракет, повідомляє МВС України.

Руйнувань зазнали 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об’єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів. За останніми даними, загинуло вісім людей, поранено 21 особу.

Обстріл Слов'янська

Фото: Національна поліція

Оновлено о 21:27. Про наслідки обстрілів Слов’янська розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

За даними Офісу генпрокурора, серед поранених є 14-річна дівчинка. Всіх постраждалих доставили до лікарні.

За словами очільника ОВА, будинки, придатні для проживання, планують законсервувати. Він закликає людей, які все ще залишаються у Донецькій області, евакуюватися до безпечніших регіонів.

В одному з будинків через влучання снаряда зруйновано верхні поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Серед восьми загиблих – 2-річна дитина: наслідки обстрілів Слов’янська

Фото: Офіс генпрокурора

Пошкоджено будинки, автомобілі, магазин і господарський центр. За попередніми даними, російські окупанти використали проти мирного населення зенітно-ракетний комплекс С-300.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). На місці ударів працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.

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Слов'янськ
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