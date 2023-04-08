Ввижаються партизани: у Мелітополі окупанти обшукують одну з багатоповерхівок
Російські загарбники зараз проводять обшук у одній із багатоповерхівок у центрі окупованого Мелітополя.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За його словами, до будинку прийшли “поліціянти” із собаками – шукають українських партизанів.
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– Прямо зараз десятки поліцаїв з собаками вчергове обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста, – написав мер.
Іван Федоров наголосив, що, попри терор мирних громадян, народний спротив загарбникам аж ніяк не знизиться.
Раніше у зведенні Генштабу ЗСУ зазначалося, що на Запоріжжі та Херсонщині окупанти повідомляють населенню про початок примусової евакуації з кінця квітня.
Фото: міська рада Мелітополя