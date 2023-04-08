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Факти / Україна

Ввижаються партизани: у Мелітополі окупанти обшукують одну з багатоповерхівок

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мелітополь

Російські загарбники зараз проводять обшук у одній із багатоповерхівок у центрі окупованого Мелітополя.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, до будинку прийшли “поліціянти” із собаками – шукають українських партизанів.

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– Прямо зараз десятки поліцаїв з собаками вчергове обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста, – написав мер.

Іван Федоров наголосив, що, попри терор мирних громадян, народний спротив загарбникам аж ніяк не знизиться.

Раніше у зведенні Генштабу ЗСУ зазначалося, що на Запоріжжі та Херсонщині окупанти повідомляють населенню про початок примусової евакуації з кінця квітня.

Фото: міська рада Мелітополя

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