Окупанти не можуть взяти Бахмут під повний контроль – Маляр
На 414-ту добу повномасштабної війни найжорстокіші зіткнення відбуваються в Бахмуті Донецької області.
Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, там ворог сконцентрував свої найбільш професійні підрозділи.
Російське командування спрямувало до міста вагнерівців, спецпризначенців і десантно-штурмові загони.
– Росіяни сконцентрували в Бахмуті свої основні зусилля, тож ми змушені так само докладати значних зусиль для того, щоб боронити ці рубежі, – говорить Ганна Маляр.
Окупанти, попри величезні втрати, не зупиняються, бо хочуть все ж таки досягти мети і взяти під повний контроль Бахмут, однак їм це не вдається.
Запеклі бої точаться і в Мар’їнці, Авдіївці, а також на Лиманському напрямку.
– Попри складну ситуацію, українські воїни відчайдушно б’ються і не дають можливості ворогу просуватися та досягати цілей загарбницької війни, – зауважує заступник міністра оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Military Media Center