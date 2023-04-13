На 414-ту добу повномасштабної війни найжорстокіші зіткнення відбуваються в Бахмуті Донецької області.

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, там ворог сконцентрував свої найбільш професійні підрозділи.

Російське командування спрямувало до міста вагнерівців, спецпризначенців і десантно-штурмові загони.

– Росіяни сконцентрували в Бахмуті свої основні зусилля, тож ми змушені так само докладати значних зусиль для того, щоб боронити ці рубежі, – говорить Ганна Маляр.

Окупанти, попри величезні втрати, не зупиняються, бо хочуть все ж таки досягти мети і взяти під повний контроль Бахмут, однак їм це не вдається.

Запеклі бої точаться і в Мар’їнці, Авдіївці, а також на Лиманському напрямку.

– Попри складну ситуацію, українські воїни відчайдушно б’ються і не дають можливості ворогу просуватися та досягати цілей загарбницької війни, – зауважує заступник міністра оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Military Media Center

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