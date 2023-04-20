США запровадили санкції проти компаній за сприяння у виробництві іранських дронів

19 квітня США запровадили санкції проти однієї фізичної та шести юридичних осіб, яких назвали учасниками мережі зі сприяння іранській програмі з виробництва безпілотників та інших військових програм.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

Серед іншого, санкції США спрямовані проти керівника іранської компанії Pardazan System (яка перебуває під обмеженнями з 2018 року) Намада Армана, а також підставних компаній і постачальників цієї компанії в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Китаї, які забезпечували закупівлю товарів і технологій для Pardazan Systems.

Крім того, обмежувальні заходи американського Мінфіну стосуються громадянина Ірану Мехді Хошгадама, який є виконавчим директором Pardazan Systems і є відповідальним за обхід компанією санкцій.

– Розповсюдження Іраном безпілотників та іншої зброї продовжує дестабілізувати Близький Схід і не лише, – підкреслюють у повідомленні Міністерства фінансів США.

Санкції передбачають замороження активів підсанкційних осіб у США і заборону американським суб’єктам вести будь-яку бізнес-діяльність із ними без окремого дозволу.

Нагадаємо, що США з вересня 2022 року ввели кілька пакетів санкцій, спрямованих на іранські програми БПЛА та ракетні програми, включаючи елементи, пов’язані з виробництвом, закупівлею та розповсюдженням.

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