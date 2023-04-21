Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Рамштайн-11 починається: Резніков озвучив порядок денний

Резніков на Рамштайні

Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив про початок одинадцятої зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбувається в очному режимі на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Про це міністр оборони написав Twitter.

– Рамштайн починається. Сьогодні ми відзначаємо першу річницю цього формату. На порядку денному – аналіз зробленого, наша стратегія до 2023 року, поточні потреби ЗСУ та розподіл програм допомоги між усіма підрозділами Сил оборони України, – наголосив Резніков.

За його словами, Україна відчуває підтримку партнерів і продовжує йти до перемоги.

 

Перед засіданням у форматі Рамштайн глава Міноборони України Олексій Резніков зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Читайте також
В очікуванні авіаційної коаліції: що відомо про Рамштайн-11 та пріоритети України
Зустріч Рамштайн

Фото: Олексій Резніков

Війна в Україні, ЗСУ, Міноборони України, Німеччина, Олексій Резніков, Рамштайн, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Знаємо, що поставлено на карту: Остін озвучив три ключові теми Рамштайну-11
Ллойд Остін
Росіяни змінюють напрямки ударів навіть під час атаки – ОК Південь
Рамштайн-11 починається: Резніков озвучив порядок денний
Експерт розповів, чому США поки не дають Україні далекобійні ракети ATACMS
ракета ATACMS
Німеччина забере свої ППО Patriot із Польщі та Словаччини
MIM-104 Patriot
Окупанти везуть у бік Бердянська бетонні укріплення для облаштування вогневих точок – Андрющенко
Маріуполь порт
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
Рамштайн-11 починається: Резніков озвучив порядок денний
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
Рамштайн-11 починається: Резніков озвучив порядок денний
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь