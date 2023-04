Рамштайн-11 починається: Резніков озвучив порядок денний

Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив про початок одинадцятої зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбувається в очному режимі на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Про це міністр оборони написав Twitter.

– Рамштайн починається. Сьогодні ми відзначаємо першу річницю цього формату. На порядку денному – аналіз зробленого, наша стратегія до 2023 року, поточні потреби ЗСУ та розподіл програм допомоги між усіма підрозділами Сил оборони України, – наголосив Резніков.

За його словами, Україна відчуває підтримку партнерів і продовжує йти до перемоги.

#Ramstein begins. Today, we mark the one-year anniversary of this format. On the agenda are an analysis of what’s been done, our strategy for 2023, current needs of the Armed Forces, and the distribution of assistance programs to all divisions of Ukraine’s Defense Forces. We feel… pic.twitter.com/EPkoieG7Dy

