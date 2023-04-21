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Україна
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Уряд заборонив стягувати борги за комуналку: кого стосується рішення

Уряд заборонив стягувати борги за комуналку: кого стосується рішення
Фото: УНІАН

Український уряд заборонив стягувати з громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, яка з’явилася після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться у розробленій Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій постанові, яку ухвалив уряд.

Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані Російською Федерацією, згідно з чинним переліком Мінреінтеграції.

Йдеться про українських громадян, які були змушені покинути свої домівки та евакуювалися у більш безпечні регіони.

Проте споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їхню відсутність у будинку. Це може бути довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби.

Водночас постанова врегульовує питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовують для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

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Борг, Війна в Україні, Гроші, Комунальні платежі, Комунальні тарифи
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