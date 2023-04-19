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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Це людина-переляк: Данілов про нібито візит Путіна на ТОТ

Олексій Данілов

На тимчасово окуповані території України російськими загарбниками їздив двійник російського диктатора Володимира Путіна.

Таку версію озвучив секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини.

18 квітня російські пропагандисти показали, як Путін нібито прибув на окуповані території Луганщини та лівобережної Херсонщини. Там він нібито відвідав штаби окупаційних військ.

— Ніякого Путіна там не було – це достеменно відома річ. Для того, щоб поспілкуватися зі справжнім Путіним, ви маєте 10-14 днів провести на карантині. Якщо це зустрічі з іноземними представниками, тоді це зустрічі щонайменше на 18 метрів, щоб, “не дай Боже”, щось там не сталося з цим терористом номер один у світі, – сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що наявність у Путіна двійників – загальновідома річ.

Він підкреслив, що диктатор насправді дуже ляклива особа, назвавши його людиною-переляком. Через це, він зауважив, думати, що він може у такий спосіб приїхати на подібну територію, безглуздо. За його словами, “це просто неможливо”.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зробили припущення, що Путін під час цього візиту зображав із себе військового лідера на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Там додали, що у Кремлі хотіли затьмарити знімками з нібито візитом Путіна інформацію про відвідування Володимиром Зеленським лінії фронту в Авдіївці 18 квітня.

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Президент Росії Володимир Путін

Фото: Апарат РНБО

Війна в Україні, Володимир Путін, Луганська область, Олексій Данілов, Херсонська область
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