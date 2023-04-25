На липневому саміті НАТО має представити графік вступу України — Кулеба

НАТО має ухвалити політичне рішення і запропонувати графік вступу України до Альянсу – або на Вільнюському саміті у липні, або до кінця 2023 року.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в статті для Foreign Affairs.

– На майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі (Литва) члени НАТО повинні надіслати Росії письмовий сигнал про те, що гру закінчено: Україна є частиною Заходу, вона стоїть на порозі НАТО і незабаром увійде в ці двері. Щоб уникнути непорозумінь, ми говоримо не про негайне членство, а про те, що союзники по НАТО зроблять історичний крок до прийняття України, – йдеться в повідомленні.

Міністр зазначив, що немає потреби в плані дій щодо членства, який би встановлював критерії, яких країна має досягти перед вступом, адже Фінляндія і Швеція показали, що такі програми не потрібні, а Україна має більш ніж достатньо для вступу.

За його словами, НАТО має ухвалити політичне рішення і запропонувати графік вступу України до Альянсу – або на Вільнюському саміті, або до кінця 2023 року. Вступ буде процесом, і досягнення кінцевої мети членства України в Альянсі залежатиме від безпекової ситуації, водночас “цей процес має розпочатися без зволікань”.

Кулеба також підкреслив, що членам НАТО “було б розумно вирішити”, які саме гарантії безпеки вони хочуть запропонувати Україні зараз, до вступу, і які з цих гарантій будуть продовжувати діяти після того, як Україна стане членом НАТО (на додаток до тих, що закріплені в Договорі про членство в НАТО).

– Україна може багато чого отримати від НАТО, але вона також може багато чого запропонувати натомість…Найкращий спосіб забезпечити євроатлантичну безпеку – вітати Україну в НАТО, – додав він.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що поразка Росії є гарантією нормального життя для Європи, безпека якої залежить від швидкості й обсягів постачання зброї.

Джерело: Foreign Affairs

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