Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На липневому саміті НАТО має представити графік вступу України — Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

НАТО має ухвалити політичне рішення і запропонувати графік вступу України до Альянсу – або на Вільнюському саміті у липні, або до кінця 2023 року.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в статті для Foreign Affairs.

– На майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі (Литва) члени НАТО повинні надіслати Росії письмовий сигнал про те, що гру закінчено: Україна є частиною Заходу, вона стоїть на порозі НАТО і незабаром увійде в ці двері. Щоб уникнути непорозумінь, ми говоримо не про негайне членство, а про те, що союзники по НАТО зроблять історичний крок до прийняття України, – йдеться в повідомленні.

Міністр зазначив, що немає потреби в плані дій щодо членства, який би встановлював критерії, яких країна має досягти перед вступом, адже Фінляндія і Швеція показали, що такі програми не потрібні, а Україна має більш ніж достатньо для вступу.

За його словами, НАТО має ухвалити політичне рішення і запропонувати графік вступу України до Альянсу – або на Вільнюському саміті, або до кінця 2023 року. Вступ буде процесом, і досягнення кінцевої мети членства України в Альянсі залежатиме від безпекової ситуації, водночас “цей процес має розпочатися без зволікань”.

Кулеба також підкреслив, що членам НАТО “було б розумно вирішити”, які саме гарантії безпеки вони хочуть запропонувати Україні зараз, до вступу, і які з цих гарантій будуть продовжувати діяти після того, як Україна стане членом НАТО (на додаток до тих, що закріплені в Договорі про членство в НАТО).

– Україна може багато чого отримати від НАТО, але вона також може багато чого запропонувати натомість…Найкращий спосіб забезпечити євроатлантичну безпеку – вітати Україну в НАТО, – додав він.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що поразка Росії є гарантією нормального життя для Європи, безпека якої залежить від швидкості й обсягів постачання зброї. 

Читайте також
Досить терпіти цей ярмарок лицемірства: Подоляк про виступ Лаврова в Радбезі ООН
На липневому саміті НАТО має представити графік вступу України — Кулеба

Джерело: Foreign Affairs

Дмитро Кулеба, НАТО, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Не потребуємо дозволу РФ: Київ відреагував на заяву Угорщини про вступ до НАТО
МЗС України
Поразка Росії – гарантія нормального життя: Кулеба закликав прискорити поставки зброї
Дмитро Кулеба
ЄС повинен виконати обіцянку щодо поставки в Україну мільйона артбоєприпасів – Каллас
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас
Замість заїжджених фраз – конкретні механізми: Науседа про інтеграцію України в НАТО
На липневому саміті НАТО має представити графік вступу України — Кулеба
ООН розглядає можливість допомогти ЄС розв’язати проблему українського зерна – ЗМІ
зерно
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.04.2023)
На липневому саміті НАТО має представити графік вступу України — Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.04.2023)
На липневому саміті НАТО має представити графік вступу України — Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.04.2023)
На липневому саміті НАТО має представити графік вступу України — Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (24.04.2023)
На липневому саміті НАТО має представити графік вступу України — Кулеба
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь