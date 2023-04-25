Досить терпіти цей ярмарок лицемірства: Подоляк про виступ Лаврова в Радбезі ООН

Треба зупинити цей ярмарок лицемірства з боку РФ, яка головує в Радбезі ООН, і вигнати країну-агресора з усіх міжнародних організацій.

Про це написав у своєму Twitter радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вчорашнє засідання РБ ООН під головуванням міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

– Бездоганний ярмарок лицемірства. Лавров головує в РБ ООН, виправдовуючи війну, масові вбивства, тотальне руйнування… “міжнародним правом”. РФ відверто принижує демократію, свободу, конвенції. І що? Цікаво? Подобається бути приниженими? Росія має бути визнана спонсором тероризму й вигнана звідусіль, – пише радник Офісу президента України.

Бездоганна ярмарка лицемірства. Лавров головує в РБ ООН, виправдовуючи війну, масові вбивства, тотальні руйнування… «міжнародним правом». Тобто Рф демонстративно принижує демократії, свободу, конвенції. І? Цікаво? Подобається бути приниженими? Росія має бути визнана спонсором… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 25, 2023

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров 24 квітня очолив засідання Радбезу ООН, під час якого дістав шквал критики від міжнародної спільноти.

Під час виступу він вкотре поклав провину за війну, розв’язану РФ в Україні, на США і звинуватив ООН у тому, що “надзвичайна упередженість Заходу” в Радбезі нібито підриває принцип багатосторонності.

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