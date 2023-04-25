На июльском саммите НАТО должен представить график вступления Украины – Кулеба

НАТО должно принять политическое решение и предложить график вступления Украины в Альянс: или на Вильнюсском саммите в июле, или до конца 2023 года.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs.

— На предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе (Литва) члены НАТО должны послать России письменный сигнал о том, что игра закончена: Украина является частью Запада, она стоит на пороге НАТО и вскоре войдет в эту дверь. Чтобы избежать недоразумений, мы говорим не о немедленном членстве, а о том, что союзники по НАТО сделают исторический шаг к принятию Украины, — говорится в сообщении.

Министр отметил, что нет необходимости в плане действий по членству, который бы устанавливал критерии, которых страна должна достичь перед вступлением, ведь Финляндия и Швеция показали, что такие программы не нужны, а Украина имеет более чем достаточно для вступления.

По его словам, НАТО должно принять политическое решение и предложить график вступления Украины в Альянс: или на Вильнюсском саммите, или до конца 2023 года. Вступление будет процессом, и достижение конечной цели членства Украины в Альянсе будет зависеть от ситуации с безопасностью, при этом “этот процесс должен начаться без проволочек”.

Кулеба также подчеркнул, что членам НАТО “было бы разумно решить”, какие именно гарантии безопасности они хотят предложить Украине сейчас, до вступления, и какие из этих гарантий будут продолжать действовать после того, как Украина станет членом НАТО (в дополнение к тем, что закреплены в Договоре о членстве в НАТО).

— Украина может многое получить от НАТО, но она также может многое предложить взамен… Лучший способ поддержать евроатлантическую безопасность — приветствовать Украину в НАТО, — добавил он.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поражение России является гарантией нормальной жизни для Европы, безопасность которой зависит от скорости и объемов поставок оружия.

Источник: Foreign Affairs

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