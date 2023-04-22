У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни

У Судані Збройні сили заявили, що змогли придушити спробу перевороту. Однак поки військові Судану поки не можуть назвати терміни завершення бойових дій.

– Ми придушили заколот і позбавили Судан від найбільшого опортуністичного проекту в історії країни. Відчайдушні спроби заколотників направити ще більше розгромлених сил до Хартума продовжуються. Збройні сили з необхідною рішучістю розправляються з ними, – йдеться в повідомленні.

За даними ЗС Судану, сили швидкого реагування продовжують завдавати артилерійських ударів на деяких об’єктах.

– Важко назвати термін завершення операцій. Ми прагнемо ліквідувати заколот якнайшвидше, щоб припинити страждання нашого народу, – зазначили у ЗС Судану.

Джерело: Збройні сили Судану

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