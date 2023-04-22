Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни

У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни
Фото: Getty Images

У Судані Збройні сили заявили, що змогли придушити спробу перевороту. Однак поки військові Судану поки не можуть назвати терміни завершення бойових дій.

– Ми придушили заколот і позбавили Судан від найбільшого опортуністичного проекту в історії країни. Відчайдушні спроби заколотників направити ще більше розгромлених сил до Хартума продовжуються. Збройні сили з необхідною рішучістю розправляються з ними, – йдеться в повідомленні.

За даними ЗС Судану, сили швидкого реагування продовжують завдавати артилерійських ударів на деяких об’єктах.

– Важко назвати термін завершення операцій. Ми прагнемо ліквідувати заколот якнайшвидше, щоб припинити страждання нашого народу, – зазначили у ЗС Судану.

Читайте також
ПВК Вагнера озброює бойовиків, які воюють проти армії Судану – CNN
У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни

Джерело: Збройні сили Судану

Армія, переворот, Судан
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ПВК Вагнера озброює бойовиків, які воюють проти армії Судану – CNN
У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни
Сутички в Судані. З’явились супутникові знімки аеропорту, де були пошкоджені літаки, зокрема і український
У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни
МЗС України відреагувало на заворушення у Судані та закликало до виваженості
У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни
У Судані загинули працівники ООН, організація призупиняє там свою роботу
Бої в Судані
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь