У суботу, 15 квітня, в Судані спалахнули бої між армією та Силами швидкого реагування (RSF). Йдеться, ймовірно, про спробу державного перевороту.

За даними турецького інформагентства Анадолу, сутички розпочалися в столиці країни Хартумі та ще кількох містах.

У Хартумі лунають звуки інтенсивної стрілянини. Сторони застосовують і важке озброєння. Унаслідок цього над Хартумом здіймається густий чорний дим. Над містом також помічені бойові літаки: очевидці стверджують, що вони відкривають вогонь.

#Sudan ????????: residents of #Khartoum woke up this morning to the sound of gunfire and plumes of smoke rising into the air as clashes appear to have erupted in the capital city.

These armed confrontations follow weeks of rising tensions between the SAF and RSF military factions. pic.twitter.com/QXQXRsGnzi

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 15, 2023