У суботу, 15 квітня, в Судані спалахнули бої між армією та Силами швидкого реагування (RSF). Йдеться, ймовірно, про спробу державного перевороту.

За даними турецького інформагентства Анадолу, сутички розпочалися в столиці країни Хартумі та ще кількох містах.

У Хартумі лунають звуки інтенсивної стрілянини. Сторони застосовують і важке озброєння. Унаслідок цього над Хартумом здіймається густий чорний дим. Над містом також помічені бойові літаки: очевидці стверджують, що вони відкривають вогонь.

#Sudan ????????: residents of #Khartoum woke up this morning to the sound of gunfire and plumes of smoke rising into the air as clashes appear to have erupted in the capital city. These armed confrontations follow weeks of rising tensions between the SAF and RSF military factions. pic.twitter.com/QXQXRsGnzi — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 15, 2023

За словами іноземних кореспондентів, вулицями Хартума рухаються бронемашини, а також чути звуки стрілянини з важкого озброєння.

За попередніми даними, бої розпочалися близько 9:30 ранку за місцевим часом.

Звуки перестрілки чути в столичних районах Еркевіт і Спортивне містечко, в околицях Генштабу армії Судану, біля міжнародного аеропорту, а також біля резиденції так званого лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Усі рейси в аеропорту Хартума скасовані.

Повідомляється і про сутички на місцевому державному телеканалі.

تواصل تصاعد الدخان من مطار الخرطوم، عقب اصابة طائرتان مدنيتان تتبعان للخطوط الجوية السعودية وشركة ” صن إير” السودانية.#السودان pic.twitter.com/L6l44lRMuY — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

رصد عمليات هروب لأفراد وضباط بمليشيا الدعم السريع من مقارهم و ترك جميع معداتهم في الشوارع .#السودان pic.twitter.com/GGpgX9A4az — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

Також є інформація про зіткнення в містах Умдурман, Бахрі та Мараві. У країні перекрили мости і дороги. Зокрема, закриті для руху мости, які з’єднують столицю з іншими містами.

Місцеві мешканці намагаються сховатися від бойових дій. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих.

#BREAKING Three civilians killed as fighting rages within Sudan armed forces: doctors union pic.twitter.com/TWxCgsu4MS — AFP News Agency (@AFP) April 15, 2023

Воєнізоване угрупування RSF (Сили швидкого реагування) заявило, що взяло під контроль президентський палац, резиденцію головнокомандувача армії та щонайменше три аеропорти, зокрема і в Хартумі. В армії Судану це заперечують і заявляють, що її повітряні сили атакують бази RSF.

У RSF звинувачують суданську армію в нападі на них першими: збройні сили начебто оточили одну з їхніх баз і відкрили вогонь із важкого озброїння. Водночас в армії Судану заявили, що Сили швидкого реагування намагалися захопити військовий штаб.

– Бійці Сил швидкого реагування атакували кілька армійських таборів у Хартумі та в інших районах Судану. Зіткнення тривають, і армія виконує свій обов’язок із захисту країни, – йдеться в повідомленні суданської армії.

تواصل تحليق القوات الجوية واستهداف مقرات الدعم السريع#السودان pic.twitter.com/cnsxguWW0D — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

عمليات تخريب واسعة بمطار الخرطوم، بعد تسلل قوة تتبع لميليشيا الدعم السريع إلى المطار.#السودان

Extensive sabotage operations at Khartoum Airport, after a force affiliated with the Rapid Support militia infiltrated the airport.#Sudan pic.twitter.com/1R0ri1LSvz — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

#Sudan???????? Fighting erupted between the Sudan Armed Forces and the Rapid Support Forces in Khartoum capital of the country. pic.twitter.com/FUCc0SnNBs — Kevin Muruta (@KevinMuruta) April 15, 2023

У чому причина зіткнень

Це вже третя спроба військового перевороту в країні протягом останніх років.

Так, у Судані, який постраждав від глибокої економічної кризи, 11 квітня 2019 року стався військовий переворот на тлі масових протестів. Збройні сили відсторонили від влади президента Омара аль Башира, який керував країною близько 30 років. Військові розпустили уряд та призупинили діяльність парламенту.

У жовтні 2021 року стався новий переворот у Судані, під час якого військові заарештували членів перехідного цивільного уряду, зокрема прем’єра, і оголосили в країні надзвичайний стан.

Відтоді уся влада перебуває у руках так званої Суверенної ради, яку очолює генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. А командувач RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, відомий як Хемедті, став його заступником.

Тепер же у відкрите збройне протистояння переросли суперечності, що мали місце між силовими структурами цієї африканської країни протягом останніх місяців. За даними британського агентства ВВС, суперечка може стосуватися запропонованого переходу до цивільного правління.

Вона виникла між армією та RSF під час переговорів про розподіл влади з цивільними силами для відновлення підтримуваного Заходом цивільного уряду. Військові наполягали на тому, що бійці RSF повинні інтегруватися в армію протягом двох років, тоді як в RSF пропонували це зробити протягом 10 років.

Several aircraft damaged including a Saudia A330 at Khartoum Airport as Sudan’s paramilitary Rapid Support Forces takes control of the airport after days of tension in the country. pic.twitter.com/sVG3nT8VPp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 15, 2023

Horrific scenes from Khartoum, Sudan. RSF claim to have taken over the airport, presidential palace… pic.twitter.com/0y8Q7NtmTr — Laura Walubengo (@lwalubengo) April 15, 2023

Західні держави та лідери закликали обидві сторони знизити рівень напруги та повернутися до переговорів, спрямованих на відновлення цивільного правління.

A friend in Khartoum sent this, recorded a little earlier. Gives a sense of the clashes and how terrifying it must be right now. #Sudan pic.twitter.com/42sI6N5avf — James Copnall (@JamesCopnall) April 15, 2023

Застереження для українців у Судані

У Міністерстві закордонних справ України оприлюднили рекомендації для українців у зв’язку з подіями в Судані.

– У зв’язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан місті Хартум рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває — уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання, – наголосили в МЗС.

Українцям у Судані рекомендували повідомити свої дані посольству України в Єгипті (+20 100 00 396 48 або на емейл: emb_eg@mfa.gov.ua), або ж почесному консульству України в Хартумі (+249 91 230 2520).

Для отримання допомоги в разі загрози життю або здоров’ю, українцям потрібно звернутися за цими ж контактами або на “гарячу лінію” МЗС України (+380442381588, емейл: cons_or@mfa.gov.ua).

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