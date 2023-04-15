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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Стрілянина та густий дим над столицею: в Судані спалахнули бої між силовими структурами

Бої в Судані
Фото: Getty Images

У суботу, 15 квітня, в Судані спалахнули бої між армією та Силами швидкого реагування (RSF). Йдеться, ймовірно, про спробу державного перевороту.

За даними турецького інформагентства Анадолу, сутички розпочалися в столиці країни Хартумі та ще кількох містах.

У Хартумі лунають звуки інтенсивної стрілянини. Сторони застосовують і важке озброєння. Унаслідок цього над Хартумом здіймається густий чорний дим. Над містом також помічені бойові літаки: очевидці стверджують, що вони відкривають вогонь.

За словами іноземних кореспондентів, вулицями Хартума рухаються бронемашини, а також чути звуки стрілянини з важкого озброєння.

За попередніми даними, бої розпочалися близько 9:30 ранку за місцевим часом.

Звуки перестрілки чути в столичних районах Еркевіт і Спортивне містечко, в околицях Генштабу армії Судану, біля міжнародного аеропорту, а також біля резиденції так званого лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Усі рейси в аеропорту Хартума скасовані.

Повідомляється і про сутички на місцевому державному телеканалі.

Також є інформація про зіткнення в містах Умдурман, Бахрі та Мараві. У країні перекрили мости і дороги. Зокрема, закриті для руху мости, які з’єднують столицю з іншими містами.

Місцеві мешканці намагаються сховатися від бойових дій. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих.

Воєнізоване угрупування RSF (Сили швидкого реагування) заявило, що взяло під контроль президентський палац, резиденцію головнокомандувача армії та щонайменше три аеропорти, зокрема і в Хартумі. В армії Судану це заперечують і заявляють, що її повітряні сили атакують бази RSF.

У RSF звинувачують суданську армію в нападі на них першими: збройні сили начебто оточили одну з їхніх баз і відкрили вогонь із важкого озброїння. Водночас в армії Судану заявили, що Сили швидкого реагування намагалися захопити військовий штаб.

– Бійці Сил швидкого реагування атакували кілька армійських таборів у Хартумі та в інших районах Судану. Зіткнення тривають, і армія виконує свій обов’язок із захисту країни, – йдеться в повідомленні суданської армії.

У чому причина зіткнень

Це вже третя спроба військового перевороту в країні протягом останніх років.

Так, у Судані, який постраждав від глибокої економічної кризи, 11 квітня 2019 року стався військовий переворот на тлі масових протестів. Збройні сили відсторонили від влади президента Омара аль Башира, який керував країною близько 30 років. Військові розпустили уряд та призупинили діяльність парламенту.

У жовтні 2021 року стався новий переворот у Судані, під час якого військові заарештували членів перехідного цивільного уряду, зокрема прем’єра, і оголосили в країні надзвичайний стан.

Відтоді уся влада перебуває у руках так званої Суверенної ради, яку очолює генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. А командувач RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, відомий як Хемедті, став його заступником.

Тепер же у відкрите збройне протистояння переросли суперечності, що мали місце між силовими структурами цієї африканської країни протягом останніх місяців. За даними британського агентства ВВС, суперечка може стосуватися запропонованого переходу до цивільного правління.

Вона виникла між армією та RSF під час переговорів про розподіл влади з цивільними силами для відновлення підтримуваного Заходом цивільного уряду. Військові наполягали на тому, що бійці RSF повинні інтегруватися в армію протягом двох років, тоді як в RSF пропонували це зробити протягом 10 років.

Західні держави та лідери закликали обидві сторони знизити рівень напруги та повернутися до переговорів, спрямованих на відновлення цивільного правління.

Застереження для українців у Судані

У Міністерстві закордонних справ України оприлюднили рекомендації для українців у зв’язку з подіями в Судані.

– У зв’язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан місті Хартум рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває — уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання, – наголосили в МЗС.

Українцям у Судані рекомендували повідомити свої дані посольству України в Єгипті (+20 100 00 396 48 або на емейл: emb_eg@mfa.gov.ua), або ж почесному консульству України в Хартумі (+249 91 230 2520).

Для отримання допомоги в разі загрози життю або здоров’ю, українцям потрібно звернутися за цими ж контактами або на “гарячу лінію” МЗС України (+380442381588, емейл: cons_or@mfa.gov.ua).

Джерело: МЗС, The Guardian, BBC
Армія, переворот, Судан
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