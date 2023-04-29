Український журналіст Олександр Бондаренко, який раніше працював на BBC, загинув у бою на лінії фронту.

Про це пишуть The Guardian, BBC-Україна, а також колишні колеги Бондаренка.

Колега Олександра Василь Самохвалов написав у Facebook, що Бондаренко загинув на фронті.

– Саша загинув у бою. Пішов добровольцем у перший день. Людина сталевої сили волі. Людина правильних мотивацій. Людина з найкращим у компанії плейлистом. Наш великий розум. Наш гумор. Наш чарівний голос. Царство Небесне, – написав Самохвалов.

Як пише BBC-Україна із посиланням на друзів Бондаренка, Олександр загинув минулого тижня під Кремінною на Луганщині. Офіційних повідомлень про загибель журналіста наразі немає.

Олександр добровільно вступив до лав територіальної оборони України після повномасштабного вторгнення Росії в країну в лютому 2022 року.

Пізніше він став військовим. Подробиці про те, як він загинув у бою, поки що невідомі, зазначає BBC.

Бондаренко працював із 2007 до 2011 року в українській службі BBC, мовлячи з Києва.

Його колеги віддали данину поваги “екстраординарному” і “героїчному” репортерові та ведучому новин.

Репортер BBC Ольга Мальчевська написала у Twitter:

– Російська війна забрала ще одного улюбленого колегу. Український журналіст Олександр Бондаренко, наш Сашко, загинув на фронті. Він не міг бачити, як Батьківщину розривають на частини загарбники, і пішов захищати її як солдат. Загинув Сашко, – написала вона.

#RussianWar has taken away one more beloved colleague. Ukrainian Journalist Oleksandr Bondarenko,our Sasha was killed on the frontline.⁩ He couldn’t see the homeland ripped apart by invaders &went to defend it as a soldier. RIP Sasha????⁦⁦⁦⁦⁦ https://t.co/AQX1dt3Ub9 — Olga Malchevska (@OlgaMalchevska) April 27, 2023

Мачек Бернатт-Рещинський, колишній керівник української служби BBC, сказав:

– Із цією незвичайною людиною завжди були нові виклики. Зокрема й останній, героїчний – захистити свою країну від агресії, – йдеться у повідомленні.

Українська журналістка і ведуча телепроекту Факти тижня на телеканалі ICTV Оксана Соколова також відреагувала на загибель колишнього колеги.

– Загинув Сашко Бондаренко… як зібрати воєдино слова? Такий щирий, інтелігентний, наполегливий, жадібний до життя! Марафони, йога, запливи через Босфор. І всі проєкти – у ріст! Він завжди рвався до найкрутіших вершин. Колись прийшов уперше в редакцію – на співбесіду, питаю: а яку планку собі ставиш? Каже: хочу створити Тижневик, кращий за Факти тижня!)) Ми робили разом Інсайдер. Потім він пішов на нові проєкти. Залишилося останнє повідомлення в месенджері. Пішов. Дякую, Саша! За все. За зразок шляху. Ти справжній, – написала вона.

Нагадаємо, раніше російські війська, що перебувають під Херсоном, здійснили атаку біля Антонівського мосту, внаслідок чого було вбито цивільного, а репортера італійської газети La Repubblica поранено.

Станом на березень 2023 року українські правоохоронці, за час повномасштабного вторгнення Росії, відкрили понад 50 кримінальних проваджень щодо злочинів окупаційної армії РФ проти українських та іноземних журналістів.

Фото: RMA

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