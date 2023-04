Український журналіст Олександр Бондаренко, який раніше працював на BBC, загинув у бою на лінії фронту.

Про це пишуть The Guardian, BBC-Україна, а також колишні колеги Бондаренка.

Колега Олександра Василь Самохвалов написав у Facebook, що Бондаренко загинув на фронті.

Як пише BBC-Україна із посиланням на друзів Бондаренка, Олександр загинув минулого тижня під Кремінною на Луганщині. Офіційних повідомлень про загибель журналіста наразі немає.

Олександр добровільно вступив до лав територіальної оборони України після повномасштабного вторгнення Росії в країну в лютому 2022 року.

Пізніше він став військовим. Подробиці про те, як він загинув у бою, поки що невідомі, зазначає BBC.

Бондаренко працював із 2007 до 2011 року в українській службі BBC, мовлячи з Києва.

Його колеги віддали данину поваги “екстраординарному” і “героїчному” репортерові та ведучому новин.

Репортер BBC Ольга Мальчевська написала у Twitter:

#RussianWar has taken away one more beloved colleague. Ukrainian Journalist Oleksandr Bondarenko,our Sasha was killed on the frontline.⁩ He couldn’t see the homeland ripped apart by invaders &went to defend it as a soldier. RIP Sasha????⁦⁦⁦⁦⁦ https://t.co/AQX1dt3Ub9

— Olga Malchevska (@OlgaMalchevska) April 27, 2023