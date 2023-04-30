Важливо, щоби Росія отримувала сильніші сигнали: Зеленський про санкційний тиск на РФ

Важливо, щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали, а санкційний тиск посилювався.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Дуже важливо, щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору. І щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими у дотриманні режиму санкцій проти Росії за терор, – сказав він.

Голова держави подякував всім у світі, “хто допомагає посилювати ізоляцію терористів і зупиняти будь-яке постачання терористам зброї, її компонентів, хто працює для блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи”.

Крім того, Зеленський нагадав, що сила – у єдності для перемоги над агресором.

– Обов’язково – у максимальній єдності, зберігаючи максимальну принциповість для захисту наших спільних цінностей і максимально швидко виконуючи оборонні домовленості – всі разом в Україні, в Європі, у світі, – зможемо не дати Росії затягнути війну і відновимо нормальний справедливий мир, – додав він.

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