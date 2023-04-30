Важно, чтобы Россия получала сигналы сильнее: Зеленский о санкционном давлении на РФ

Важно, чтобы Россия постоянно получала более сильные сигналы, а санкционное давление усиливалось.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Очень важно – чтобы Россия получала постоянно более сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора. И чтобы как можно больше глобальных игроков были абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор, — сказал он.

Глава государства поблагодарил всех в мире, “кто помогает усиливать изоляцию террористов и останавливать любые поставки террористам оружия, его компонентов, кто работает для блокирования ВПК России и для усиления оборонных возможностей всей Европы”.

Кроме того, Зеленский напомнил, что сила в единстве для победы над агрессором.

— Обязательно в максимальном единстве, сохраняя максимальную принципиальность для защиты наших общих ценностей и максимально быстро выполняя оборонные договоренности — все вместе в Украине, Европе, мире, — сможем не дать России затянуть войну и восстановим нормальный справедливый мир, — добавил он.

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