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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Створили плани евакуації: окупанти готуються тікати із Запорізької області

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські війська підготували плани евакуації з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Про це інформує Центр національного спротиву.

– За даними підпілля, в тимчасово окупованих районах Запорізької області окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей, – йдеться у повідомленні.

В ЦНС зазначили, що російські військові поширюють вказівки щодо знищення документів та техніки.

Також вони намагаються посилювати поліцейсько-адміністративний режим в тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Окупанти збільшили кількість груп, які здійснюють перевірки цивільних, зокрема, їх побільшало в Бердянську.

– Так звані мобільні блокпости, загони російських військових у 10-12 осіб, працюють у форматі спонтанних перевірок цивільного населення. Автомобіль з окупантами може зупинитися в будь-якій точці міста і влаштувати перевірку цивільним автівкам та мешканцям міста. Традиційно перевіряють мобільні телефони на наявність інформації, яку партизани передають Силам оборони, – повідомили в ЦНС.

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Війна в Україні, Евакуація, Запорізька область, Російська агресія
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