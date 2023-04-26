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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Захищали Азовсталь і Маріуполь: Україна повернула з полону ще 44 людей

Захищали Азовсталь і Маріуполь: Україна повернула з полону ще 44 людей

Україні вдалось повернути додому з російського полону ще 44 людини.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак за результатами чергового обміну полоненими.

– Серед них – 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, Азовсталь, Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних, – повідомив він.

За словами Єрмака, серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Крім того, звільнено двох чоловіків, дружин яких раніше також росіяни тримали у полоні.

– Наша команда, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, продовжуємо виконувати задачу Президента Володимира Зеленського, яка звучала чітко: повернути додому всіх, – наголосив керівник ОПУ.

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Андрій Єрмак, звільнені з полону, Обмін полоненими, полон
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