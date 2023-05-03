Україна може мати під час контрнаступу різні варіанти реалізації наступальних дій, втім російсько-українська війна навряд закінчиться цього року перемогою України чи Росії.

Про це очільник Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США, генерал Марк Міллі заявив в інтерв’ю Foreign Affairs.

За його словами, навряд в цьому році Збройні сили України зможуть отримати достатню перевагу на полі бою.

– Однак я думаю, що ймовірність того, що будь-яка зі сторін досягне своїх політичних цілей – війна стосується політики виключно військовими засобами, – думаю, що це буде дуже важко, дуже складно. І, чесно кажучи, я не думаю, що це станеться цього року. Але я вважаю, що росіяни зазнали величезних втрат. Вони зазнали багато втрат. Їхній економіці завдано значної шкоди. Їхні сухопутні війська, принаймні, дуже сильно постраждали, – сказав він.

Міллі нагадав, що Україна отримала від країн НАТО значну підтримку, щоб створити умови для контрнаступу.

– Я б сказав, що українці зараз мають здатність наступати, вони можуть проводити наступальні операції, і вони також мають здатність оборонятися, яка значно покращилася порівняно з тим, що було лише рік тому для звичайних операцій. Отже, я думаю, що їхні можливості значно зросли. Отже, вони можуть як наступати, так і оборонятись, – вважає воєначальник.

Марк Міллі додав, що не хоче спекулювати на темі того, чи зможуть ЗСУ провести наступальну операцію в найближчі тижні, оскільки це залежить від Генштабу Збройних сил України, а не від США.

– Вони мають провести значний обсяг планування, координації і всього іншого, якщо вони будуть проводити наступальну операцію. Але вони готові до наступу чи оборони, – сказав він.

Він також прокоментував, яким може бути результат українського контрнаступу.

– Уявімо собі, що наступ відбудеться. І тепер ви маєте справу з ймовірностями та спекуляціями, що завжди небезпечно. Але я думаю, що буде справедливо сказати, що якщо буде наступ, то існує можливість різних результатів, – сказав він.

На його думку, одним з результатів контрнаступу може бути “значний успіх і руйнування російської оборони по всій лінії фронту“.

– І це вже траплялося в попередніх війнах – наприклад, у Першій світовій війні. Тож така можливість існує, – сказав воєначальник.

Водночас існує і ймовірність часткового успіху, обмеженого успіху та відсутності успіху.

– Отже, все це – діапазони результатів, якби була наступальна операція. У протилежному випадку, можливо, українці проводитимуть оборонну операцію, а росіяни матимуть великі труднощі з проведенням наступальної операції. Тож ми побачимо, що нас чекає в майбутньому, – резюмував Міллі.

Керівник Об’єднаного комітету штабів ЗС США додав, що російському політичному керівництву так чи інакше доведеться ухвалювати політичне рішення, оскільки інакше він не зможе виграти війну.

-І я думаю, що раціональні люди, які є частиною російського процесу прийняття рішень, дійдуть висновку – я думаю, за кілька місяців або рік чи два – вони дійдуть висновку, що витрати перевищують вигоди, і настане час щось робити, принаймні, з точки зору переговорів. Можливо, цей час настане не зараз – я не вмію читати думки. Я не знаю, коли Путін буде готовий це зробити, але в певний момент, якщо він раціонально мислить, він повинен це зробити, – сказав Міллі.

Генерал додав, що російський президент може завершити війну прямо сьогодні, хоч і стикнеться з наслідками сприйняття всередині своєї країни.

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