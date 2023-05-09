Куди впали уламки збитих ракет: в ОП уточнили наслідки повітряної атаки 9 травня

Під час повітряної атаки по Україні вранці 9 травня сили протиповітряної оборони збили 23 із 25 випущених Росією ракет, уламки яких впали на території Києва, а також у Київській та Черкаській областях. Є певні пошкодження цивільної інфраструктури, проте, на щастя, без жертв та постраждалих серед населення.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його даними, у Києві уламки збитої ракети впали на присадибну ділянку в Голосіївському та Шевченківському районах.

У селі Мироцьке Бучанського району Київської області уламки ракети Х-55СМ пошкодили покрівлю приватного будинку.

На полі поблизу села Тарасівка Боярської ТГ Фастівського району також знайшли уламки крилатої ракети, схожої на Х-55СМ.

У Черкаській області, за попередніми висновками, залишки ракети Х-101 виявили на території лісового масиву біля села Оршанець. Тут внаслідок вибуху виникла пожежа, яку наразі вже ліквідовано.

Окрім того, у Черкаському обласному протитуберкульозному диспансері вибуховою хвилею пошкоджено 47 вікон. Наразі 47 пацієнтів перевели до непошкодженої частини будівлі лікувального закладу.

А у Звенигородському районі області знайдено місце падіння другої ракети, без наслідків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 440-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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