Не вистачило б ресурсів на іншу техніку: американські військові про надання Україні F-16
Якби Україні надали бойові літаки F-16, то у США не залишилося б ресурсів на постачання іншої важливої для контрнаступу техніки.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив полковник та спікер Об’єднаного комітету начальників штабів Дейв Батлер.
– Я можу трохи поговорити про це, як американець, не від імені міжнародної спільноти. Нам виділено певну кількість ресурсів на Україну, а F-16 дуже дорогі. У росіян – понад 500 винищувачів. І щоб мати можливість забезпечити українців такою самою чи хоча б конкурентоспроможною кількістю F-16, це потребувало б більше ресурсів, ніж нам наразі дозволив наш уряд, – каже він.
Крім того, Батлер наголосив, якби США почали постачати Україні F-16, це було б настільки дорого, що позбавило б ресурсів на іншу зброю.
– Ми не змогли б дати те, що Україні потрібно зараз: ППО, ЗРК Patriot, артилерійські снаряди, Abrams на підході тощо. Натомість ми витратили б всі наші ресурси на дуже складний технічно, дорогий в обслуговуванні, дорогий в експлуатації F-16. Насправді це зважування одного та іншого. У цьому разі, напевно, в повному обсязі не все може бути (одночасно. – Ред.), – зауважив полковник.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников