Не вистачило б ресурсів на іншу техніку: американські військові про надання Україні F-16

Якби Україні надали бойові літаки F-16, то у США не залишилося б ресурсів на постачання іншої важливої для контрнаступу техніки.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив полковник та спікер Об’єднаного комітету начальників штабів Дейв Батлер.

– Я можу трохи поговорити про це, як американець, не від імені міжнародної спільноти. Нам виділено певну кількість ресурсів на Україну, а F-16 дуже дорогі. У росіян – понад 500 винищувачів. І щоб мати можливість забезпечити українців такою самою чи хоча б конкурентоспроможною кількістю F-16, це потребувало б більше ресурсів, ніж нам наразі дозволив наш уряд, – каже він.

Крім того, Батлер наголосив, якби США почали постачати Україні F-16, це було б настільки дорого, що позбавило б ресурсів на іншу зброю.

– Ми не змогли б дати те, що Україні потрібно зараз: ППО, ЗРК Patriot, артилерійські снаряди, Abrams на підході тощо. Натомість ми витратили б всі наші ресурси на дуже складний технічно, дорогий в обслуговуванні, дорогий в експлуатації F-16. Насправді це зважування одного та іншого. У цьому разі, напевно, в повному обсязі не все може бути (одночасно. – Ред.), – зауважив полковник.

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