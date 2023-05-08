Аналітик Томас Купер розповів, чому Україні потрібно більше артилерії, а не західні винищувачі

Передання Україні сучасних винищувачів не допоможе змінити ситуацію з війною, потрібно більше артилерії.

Про це у коментарі Фактам тижня заявив Томас Купер, австрійський воєнний аналітик.

За його словами, просто передати Україні винищувачі, як-от Eurofighter чи Rafale, не має жодного сенсу.

Крім того, такий літак, а ескадрилья тим паче – дуже коштовні в обслуговуванні. Це, зокрема, і запчастини, спеціальний технічний персонал тощо.

Наприклад, французький винищувач Dassault Rafale коштує від 70 до 100 млн євро.

– А з іншого боку, що ви можете отримати за ці самі гроші. Наприклад, 100 гаубиць, – наголосив аналітик.

Один виліт літака Rafale обійдеться в €50 тис.

– Скільки на ці гроші можна виготовити артилерійських снарядів? Калькуляція тут проста. Якщо ви віддаєте перевагу артилерії над літаками, то ви зможете завдавати таких самих ударів, або навіть потужніших, ніж літаком. Тож робіть так – і це набагато дешевше буде, – заявив Томас Купер.

За словами аналітика, в Україні немає інфраструктури для технічного обслуговування сучасних західних літаків. В Україні навіть немає злітно-посадкових смуг для таких винищувачів.

Томас Купер привів до прикладу американський літак F-16, для якого смуга має бути ідеально чистою. Адже коли запускаються двигуни, вони втягують в себе багато повітря разом із пилом, камінням тощо. А каміння може вивести з ладу двигун – так зване пошкодження стороннім предметом.

Для F-16 злітну смугу треба чистити щоразу.

– Я знаю, що українські пілоти кваліфіковані та дуже мужні. Вони мають велике бажання боронити свою країну та народ. Вони хочуть мати змогу попереджувати такі трагедії, як в Умані, наприклад, – заявив Томас Купер.

На його думку, Україні зараз потрібно якомога більше артилерії – терміново, у великих об’ємах.

Щодо навчання пілотів, то, за словами Томаса Купера, для літаків F-16 потрібен рік, щоб навчити літати. Це не так багато, але це не основна проблема.

В Україні є достатньо пілотів, і їх можна за пів року перевчити літати на Gripen чи F-16, наприклад. Що молодший пілот, то легше і швидше його навчити керувати новим літаком.

Та проблема України економічна: використання таких літаків – дуже великий тягар для економіки країни. Україна має зосередитися на артилерійській міці, вважає Томас Купер.

Раніше президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна отримає сучасні літаки, але після контрнаступу ЗСУ. Такої ж думки дотримується і глава МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, це є питанням часу і буде пов’язане з результатами контрнаступу українських військ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.