Уночі проти 24 квітня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Найбільше постраждала Одеса, де під ударом опинилися житлові квартали — є загиблі та поранені.

Крім того, у Чорному морі російські безпілотники вдарили по цивільному судну, яке рухалося до портів Великої Одеси.

Паралельно атаки тривали у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

На міжнародному рівні пролунали нові заяви щодо безпеки, саміту G20 та масштабної фінансової допомоги Україні від ЄС.

Про головні події ночі 24 квітня — читайте далі.

Атака на Одесу та судно в Чорному морі

Уночі проти 24 квітня російські війська здійснили масовану атаку по Одесі, застосувавши ударні безпілотники, які заходили з акваторії Чорного моря.

Про рух дронів Повітряні сили повідомляли ще о 23:57. Згодом у місті пролунали вибухи.

За словами очільника міської військової адміністрації Сергія Лисака, ворог спрямував удар по житлових кварталах. Зафіксовано влучання в кілька будинків — дві двоповерхівки та триповерхову житлову будівлю.

Також пошкоджено нежитловий об’єкт. На різних локаціях працювали медики — частині постраждалих допомогу надали на місці, інших госпіталізували.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинуло подружжя віком по 75 років. Загалом постраждали 15 людей, з них восьмеро перебувають у лікарнях.

Крім того, у Чорному морі російські безпілотники атакували торговельне судно, яке рухалося українським морським коридором до портів Великої Одеси.

Ідеться про балкер під прапором Сент-Кіттс і Невісу. За попередніми даними, судно зазнало ураження двома безпілотниками.

Унаслідок атаки на борту виникла пожежа. Екіпаж оперативно її ліквідував. Інформація про постраждалих уточнюється.

Атаки на Дніпропетровщину

Дніпропетровську область вночі та зранку 24 квітня російські війська понад десять разів атакували дронами та артилерією.

Під ударами опинилися одразу три райони області.

У Кривому Розі внаслідок атаки виникла пожежа та пошкоджено інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків.

На Нікопольщині ворог обстрілював Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади.

У Синельниківському районі, зокрема в Богинівській громаді, через російську атаку також виникла пожежа.

Крім того, п’ятеро людей, які постраждали під час попереднього удару по Дніпру, залишаються в лікарнях. Серед них — двоє дітей віком 9 та 14 років.

Стан усіх госпіталізованих медики оцінюють як середньої важкості. Ще восьмеро постраждалих проходять лікування амбулаторно.

Обстріл Миколаївського району

У Миколаївському районі внаслідок ранкової атаки Шахедів та падіння уламків постраждали двоє людей.

45-річна жінка дістала легкі поранення, а 68-річна — гостру реакцію на стрес.

Обидві постраждалі отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися.

Також унаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки.

Заяви США щодо Ірану

У США розробляють план можливих ударів по іранських об’єктах у разі зриву режиму припинення вогню.

Ідеться про потенційні атаки в районі Ормузької протоки, а також у південній частині Перської та Оманської заток.

За даними джерел, серед можливих цілей — швидкісні ударні катери, мінні судна та інші засоби, які Іран використовує для контролю над морськими шляхами.

Водночас експерти зазначають, що навіть у разі таких ударів швидко відновити повноцінне судноплавство буде складно.

Трамп висловився про візит Путіна на саміт G20

Президент США Дональд Трамп заявив, що не надсилав запрошення російському диктатору Володимиру Путіну на саміт G20, який планують провести у Маямі.

— Я не запрошував Путіна на саміт G20, але, якби він приїхав, це, напевно, було б дуже корисно, — сказав він.

Раніше у МЗС РФ заявляли про нібито отримане запрошення, однак наразі офіційного підтвердження цьому немає.

За даними західних ЗМІ, остаточне рішення щодо складу учасників саміту ще не ухвалене.

Нове командування 14 ОМБр ЗСУ

У Збройних Силах України призначили нового командира 14 окремої механізованої бригади.

Ним став полковник Тарас Максімов, який очолив підрозділ на Куп’янському напрямку.

Зміни відбулися після виявлення проблем у бригаді, зокрема щодо втрати частини позицій і труднощів із забезпеченням продовольством військових.

Наразі триває службове розслідування, а нове керівництво вже працює над стабілізацією ситуації та налагодженням логістики.

Українські дрони проти Шахедів

Українські дрони-перехоплювачі демонструють високу ефективність у боротьбі з російськими безпілотниками.

За словами представників Міноборони, дрони типу P1-Sun вже перехопили понад 3 тис. Шахедів.

Їхня ефективність сягає 90%, при цьому вартість таких систем значно нижча, ніж у ракет-перехоплювачів.

Це робить розвиток дронових технологій одним із ключових напрямів оборони України.

Допомога ЄС і санкції проти РФ

Європейський Союз підтвердив запуск масштабної програми фінансової підтримки України обсягом €90 млрд.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із Володимиром Зеленським та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

За її словами, ЄС уже виконав основну частину підготовчої роботи, і перший транш фінансування може бути наданий уже в цьому кварталі.

Загальний пакет становить €90 млрд, із яких €45 млрд заплановані на 2026 рік.

Фінансування розподілять так:

близько €60 млрд — на оборону України;

€30 млрд — на бюджетну підтримку, включно із соціальними виплатами.

Частину коштів спрямують на закупівлю українських безпілотників, озброєння та систем протиповітряної оборони, а також на підготовку до зимового періоду та захист енергосистеми.

Зеленський наголосив, що Україна розраховує отримати перший транш якнайшвидше, адже ці кошти критично важливі для армії та стабільності держави.

Паралельно ЄС ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, у ньому враховано до 70–80% українських пропозицій.

Санкції охоплюють оборонні підприємства, банківський сектор і танкерний флот РФ.

Україна також передає партнерам дані про іноземні компоненти в російській зброї, щоб обмежити можливості агресора виробляти нові дрони та ракети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.

