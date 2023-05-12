Сирський на ставці доповів про відкидання ворога на кількох напрямках
Сьогодні, 12 травня, під час чергового засідання ставки верховного головнокомандувача генерал Олександр Сирського доповів, як його підрозділи надзусиллями зупинили російського ворога та навіть відкинули назад на деяких напрямках.
Доповідав і генерал Олександр Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ (Об’єднане стратегічне угруповання військ) Таврія.
Об’єднані стратегічні угруповання військ Одеса та Північ – також під контролем, повідомив президент.
На засіданні ставки визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.
Були важливі доповіді головнокомандувача Валерія Залужного, міністра Олексія Резнікова, Генштабу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина.
– Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет, – підсумував Володимир Зеленський.
Раніше генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вороги не змогли втримати натиск українських сил на окремих ділянках Бахмутського напрямку, тому відступили на дистанцію близько 2 км.
Джерело: Володимир Зеленський
Фото: Telegram Олександра Сирського
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов