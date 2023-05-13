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Маленький лідер, який вбиває людей: Зеленський про Путіна та режим в РФ

Маленький лідер, який вбиває людей: Зеленський про Путіна та режим в РФ
Фото: Офіс президента

Щоденно збільшується кількість людей, які розкривають очі та починають бачити не велику армію Росії і не великого Путіна, а маленького лідера Кремля.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з представниками італійських ЗMI.

–  І чому він (Путін, – Ред.) далеко від будь-чого, він точно тепер далеко від тієї Росії, у якій були зв’язки із цивілізованим світом. Сьогодні він ізольований своєю присутністю в Кремлі, він ізолює людей, економіку, історію, мову, все, що у них було накопичено, він стер. І стер наші відносини, тому що прийшов до нас своєю агресією, неспровокованою війною.

А чому ми ближче? Тому що щоденно ми їх відштовхуємо з нашої території і щоденно людей більшає, які розкривають очі на все це і бачать невелику армію і не великого Путіна. А маленького лідера, який дезінформований і який просто є вбивцею, який захищає своє крісло і вбиває людей, і не тільки наших, а вбиває і своїх, – зазначив голова держави.

Крім того, Зеленський зазначив, що Путін очищує від людей, від усього живого.

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Маленький лідер, який вбиває людей: Зеленський про Путіна та режим в РФ

– Він (Путін, – Ред.) і не приносив нам мир, він приносив нам агресію. Йому все одно на людей, його люди демотивовані з самого початку. У нього немає ніякої сильної армії, у нього є мільйони людей, яких він кидає під танки. Вони відправили катувати нас, вбивати нас на нашу землю і вони не мотивовані.

І вони залучили “зеків”, і вони (ув’язнені, – Ред.) не можуть повернутися назад, вони не можуть бігти назад від пострілів, тому що, якщо вони повертаються з лінії фронту назад, їх розстрілюють. Ось вам і цінність. Але я про їх відношення до людей. Тож, коли ви запитуєте, чи потрібно це (залучення ув’язнених, – Ред.) Путіну. Так, тому що він щоденно програє на полі бою. Його армія вже давно не друга, – каже він.

Крім того, Зеленський зазначив, що найжорстокіший режим в Росії, який очолив Путін, і він нічим не відрізняється від нацистського режиму.

Італія, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін
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