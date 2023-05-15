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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку та обстріли Херсонщини: 446-й день війни

Ключові події
00:40
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
00:31
В Одесі викрили командира військового госпіталя на корупції
00:25
У боях під Бахмутом загинув чемпіон України з хокею Хміль
00:23
Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає: Зеленський про візит до Парижу
00:22
У російському Шебекіно під Бєлгородом спалахнула пожежа
00:17
Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не було – Годжес
00:12
Внаслідок ударів РФ по Приморському постраждало шестеро людей
Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку та обстріли Херсонщини: 446-й день війни
15 Травня, 0:55

Українців попереджають про запуски дронів у напрямку Сумської та Дніпропетровської областей

Попередньо, повідомляється про запуски ударних дронів-камікадзе Shahed у напрямку Сумської та Дніпропетровської областей.

15 Травня, 0:54

У Краматорську, Костянтинівці та Херсоні пролунали вибухи

У Краматорську та Костянтинівці Донецької області, а також місті Херсоні прогриміли потужні вибухи. Наразі триває масштабна повітряна тривога на території України.

15 Травня, 0:40

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Війна в Україні – день 446 – новини України під час війни онлайн

15 Травня, 0:31

В Одесі викрили командира військового госпіталя на корупції

В Одесі викрили на корупції одного із командирів військового госпіталя, який просив $5 тис. за допомогу в отриманні інвалідності.

За даними Нацполіції, військовослужбовець звернувся до командира військового госпіталя. Він хотів пройти комісію для отримання статусу особи з інвалідністю, оскільки мав проблеми зі здоров’ям.

Командир військового госпіталя заявив чоловіку, що його діагноз нібито не дотягує до того, щоб оформити групу інвалідності. Він пообіцяв допомогти за $5 тис. Після цього громадянин звернувся до правоохоронних органів.

15 Травня, 0:25

У боях під Бахмутом загинув чемпіон України з хокею Хміль

У боях під Бахмутом на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув чемпіон України з хокею та тренер Олександр Хміль.

— 12 травня в боях під Бахмутом на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув іменитий у недалекому минулому хокеїст і тренер, 42-річний Олександр Хміль, – повідомила Федерація хокею України.

15 Травня, 0:23

Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає: Зеленський про візит до Парижу

З кожним візитом до інших держав оборонні та наступальні можливості України збільшуються, а тиск проти країни-агресора Росії стає ще більшим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи свою поїздку до Парижу. Там він зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

15 Травня, 0:22

У російському Шебекіно під Бєлгородом спалахнула пожежа

У російському Шебекіно Бєлгородської області прогриміли потужні вибухи, після яких у місті спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві жителі отримали СМС-оповіщення з проханням спуститися в укриття. Попри те, що не всі жителі Шебекиного почули гучні звуки, надходять повідомлення про сильну пожежу в місті на невідомому об’єкті.

15 Травня, 0:17

Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не було – Годжес

Британські ракети далекої дії Storm Shadow нададуть можливість Києву завдавати ударів по російських базах у незаконно окупованому Криму.

Колишній командувач американських сил у Європі Бен Годжес вважає, що ЗСУ, найімовірніше, застосовуватимуть цю зброю лише для звільнення власних територій, а не на міжнародно визнаній території РФ.

15 Травня, 0:12

Внаслідок ударів РФ по Приморському постраждало шестеро людей

Внаслідок ворожих обстрілів по Приморському Запорізької області постраждало шестеро місцевих жителів, серед них малолітня дитина.

За даними Запорізької ОВА, 24-річний хлопець у вкрай важкому стані помер у лікарні. Водночас 30-річний чоловік – досі у важкому стані.

Троє людей, серед яких дитина – середньої важкості. Одному постраждалому надали допомогу амбулаторно.

Війна в Україні
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Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
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