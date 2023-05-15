Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку та обстріли Херсонщини: 446-й день війни

15 Травня, 0:31

В Одесі викрили командира військового госпіталя на корупції

В Одесі викрили на корупції одного із командирів військового госпіталя, який просив $5 тис. за допомогу в отриманні інвалідності.

За даними Нацполіції, військовослужбовець звернувся до командира військового госпіталя. Він хотів пройти комісію для отримання статусу особи з інвалідністю, оскільки мав проблеми зі здоров’ям.

Командир військового госпіталя заявив чоловіку, що його діагноз нібито не дотягує до того, щоб оформити групу інвалідності. Він пообіцяв допомогти за $5 тис. Після цього громадянин звернувся до правоохоронних органів.