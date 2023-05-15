Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку та обстріли Херсонщини: 446-й день війни
Українців попереджають про запуски дронів у напрямку Сумської та Дніпропетровської областей
Попередньо, повідомляється про запуски ударних дронів-камікадзе Shahed у напрямку Сумської та Дніпропетровської областей.
У Краматорську, Костянтинівці та Херсоні пролунали вибухи
У Краматорську та Костянтинівці Донецької області, а також місті Херсоні прогриміли потужні вибухи. Наразі триває масштабна повітряна тривога на території України.
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
В Одесі викрили командира військового госпіталя на корупції
В Одесі викрили на корупції одного із командирів військового госпіталя, який просив $5 тис. за допомогу в отриманні інвалідності.
За даними Нацполіції, військовослужбовець звернувся до командира військового госпіталя. Він хотів пройти комісію для отримання статусу особи з інвалідністю, оскільки мав проблеми зі здоров’ям.
Командир військового госпіталя заявив чоловіку, що його діагноз нібито не дотягує до того, щоб оформити групу інвалідності. Він пообіцяв допомогти за $5 тис. Після цього громадянин звернувся до правоохоронних органів.
У боях під Бахмутом загинув чемпіон України з хокею Хміль
У боях під Бахмутом на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув чемпіон України з хокею та тренер Олександр Хміль.
— 12 травня в боях під Бахмутом на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув іменитий у недалекому минулому хокеїст і тренер, 42-річний Олександр Хміль, – повідомила Федерація хокею України.
Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає: Зеленський про візит до Парижу
З кожним візитом до інших держав оборонні та наступальні можливості України збільшуються, а тиск проти країни-агресора Росії стає ще більшим.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи свою поїздку до Парижу. Там він зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.
У російському Шебекіно під Бєлгородом спалахнула пожежа
У російському Шебекіно Бєлгородської області прогриміли потужні вибухи, після яких у місті спалахнула масштабна пожежа.
Місцеві жителі отримали СМС-оповіщення з проханням спуститися в укриття. Попри те, що не всі жителі Шебекиного почули гучні звуки, надходять повідомлення про сильну пожежу в місті на невідомому об’єкті.
Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не було – Годжес
Британські ракети далекої дії Storm Shadow нададуть можливість Києву завдавати ударів по російських базах у незаконно окупованому Криму.
Колишній командувач американських сил у Європі Бен Годжес вважає, що ЗСУ, найімовірніше, застосовуватимуть цю зброю лише для звільнення власних територій, а не на міжнародно визнаній території РФ.
Внаслідок ударів РФ по Приморському постраждало шестеро людей
Внаслідок ворожих обстрілів по Приморському Запорізької області постраждало шестеро місцевих жителів, серед них малолітня дитина.
За даними Запорізької ОВА, 24-річний хлопець у вкрай важкому стані помер у лікарні. Водночас 30-річний чоловік – досі у важкому стані.
Троє людей, серед яких дитина – середньої важкості. Одному постраждалому надали допомогу амбулаторно.
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко