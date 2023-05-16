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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 16.05.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 447-му добу повномасштабної війни на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 49 бойових зіткнень.

В епіцентрі бойових дій й надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 16.05.2023

Карта бойових дій 15 травня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Тетяна Забожко
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