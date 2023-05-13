Ворог зазнає втрат: Сирський підтвердив просування ЗСУ в районі Бахмута
Українські війська просуваються вперед на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку.
Це підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський у своєму офіційному Telegram-каналі.
За його словами, оборонна операція Збройних сил України в районі Бахмута триває.
– Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу, – наголосив генерал.
За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, за сьогодні українським бійцям вдалося просунутися на деяких ділянках на глибину до 300 метрів.
А станом на вчорашній день просування ЗСУ вглиб ворожих позицій становило від 250 метрів до півтора кілометра. Українські воїни внаслідок контратакувальних операцій мають успіх на флангах.
12 травня в Міністерстві оборони України підтвердили, що ЗСУ просунулися вперед на 2 км на Бахмутському напрямку.
Фото: Telegram-канал Олександра Сирського