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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ворог зазнає втрат: Сирський підтвердив просування ЗСУ в районі Бахмута

Олександр Сирський

Українські війська просуваються вперед на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку.

Це підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський у своєму офіційному Telegram-каналі.

За його словами, оборонна операція Збройних сил України в районі Бахмута триває.

– Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу, – наголосив генерал.

Бої за Бахмут - карта 13 травня 2023

Карта: Deep State

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, за сьогодні українським бійцям вдалося просунутися на деяких ділянках на глибину до 300 метрів.

А станом на вчорашній день просування ЗСУ вглиб ворожих позицій становило від 250 метрів до півтора кілометра. Українські воїни внаслідок контратакувальних операцій мають успіх на флангах.

12 травня в Міністерстві оборони України підтвердили, що ЗСУ просунулися вперед на 2 км на Бахмутському напрямку.

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Фото: Telegram-канал Олександра Сирського

Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, Олександр Сирський, Російська агресія
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