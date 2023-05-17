Карта бойових дій на 17.05.2023 – ситуація на фронті

На 448-му добу повномасштабної війни українські захисники відбивають атаки російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 17.05.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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