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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 17.05.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 448-му добу повномасштабної війни українські захисники відбивають атаки російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 17.05.2023

Карта бойових дій 16 травня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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