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Україна
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

3 700 грн для українців з 1 травня: що відомо про фейкову допомогу

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Фото: Depositphotos

У мережі набула розголосу інформація про нову грошову виплату, яку українці зможуть отримати з 1 травня 2023 року. Йдеться про 3 700 грн.

Що відомо про 3 700 грн з 1 травня

Вперше інформація про нову виплату зʼявилася у Telegram-каналі Рівне Головне.

Якщо перейти за посиланням, яке прикріплене до повідомлення, ви потрапляєте не на сайт соцвиплат чи допомоги, а на Telegram-канал Адвокат Мілер.

В одному з повідомлень каналу Мілера знаходимо інформацію про нову допомогу від держави.

– Із 1 травня українці матимуть змогу отримати нову державну підтримку. Щоб одержати цю фінансову допомогу, необхідно звернутися до представників Пенсійного фонду. Ця підтримка спрямована на тих, хто перебуває в скрутному становищі, зокрема, ВПО, – пише Мілер.

Якщо перейти за ще одним посиланням у повідомленні Мілера, виявляється, що йдеться про субсидії на неопалювальний сезон 2023.

У матеріалі надається інформація стосовно оформлення субсидій на сезон, що не опалюється, і куди звернутися для призначення виплат.

Проте у Пенсійному фонді, на який посилаються автори матеріалу, ніде не фігурує виплата у 3 700 грн.

– Висновок: ця новина не є правдивою, ймовірніше, маніпулятивною та вирваною з контексту. Робиться це для того, аби збільшити кількість підписників на Telegram-канал.

Будьте обережні та завжди перевіряйте інформацію стосовно призначення нових виплат, аби не натрапити на шахраїв та розповсюджувачів неправдивої інформації.

До речі, що стосується нібито першоджерела інформації – сайту BBC Україна, то там такого матеріалу немає і ніколи не було.

Що кажуть у ПФУ

Факти ICTV зателефонували на гарячу лінію Пенсійного фонду та запитали про виплату у 3700 грн.

За словами працівників, нової допомоги для українців у 3700 грн з 1 травня немає та не було.

– Жодних законодавчих актів з приводу такої виплати Пенсійний фонд не отримував, тому інформація не правдива, – додали на гарячій лінії.

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виплати, Фейкові новини
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