Зеленський в Японії: яка мета поїздки президента на саміт G7

Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Японії, де братиме участь в у саміті країн Великої сімки (G7).

Напередодні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква виданню Kyodo News заявив, що Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт G7.

Напередодні Зеленський виступав на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії, а вже звідти полетів до Японії.

Як повідомив сам очільник держави, метою його поїздки є безпека та посилення співпраці із партнерами задля перемоги України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Хіросімі привітав його теплими обіймами, сказавши: Ви зробили це.

Раніше цього ж дня Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

BREAKING: Ukrainian President Zelenskyy and UK Prime Minister Rishi Sunak have met in Hiroshima, Japan at the G7 Summit.

Sunak tells Zelenskyy “You made it”

— Sky News (@SkyNews) May 20, 2023