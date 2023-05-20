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Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зеленський в Японії: яка мета поїздки президента на саміт G7

Зеленський Сунак
Фото: Getty Images

Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Японії, де братиме участь в у саміті країн Великої сімки (G7).

Факти ICTV розповідають про подробиці візиту президента до Японії.

Напередодні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква виданню Kyodo News заявив, що Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт G7.

Напередодні Зеленський виступав на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії, а вже звідти полетів до Японії.

Як повідомив сам очільник держави, метою його поїздки є безпека та посилення співпраці із партнерами задля перемоги України.

Зеленський і Сунак зустрілися в Хіросімі

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Хіросімі привітав його теплими обіймами, сказавши: Ви зробили це.

Раніше цього ж дня Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Зеленський зустрівся з прем’єром Індії

Оновлено о 15:05. Президент України Володимир Зеленський на саміті G7 зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Це вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Глава держави розповів про потреби в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях, а також закликав Моді приєднатися до української формули миру.

Зустріч із прем’єркою Італії

Президент Зеленський зустрівся із прем’єркою Італії Джорджею Мелоні і наголосив, що важливо продовжувати діалог між Україною та Італією щодо двосторонніх відносин.

Які сподівання від візиту Зеленського

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Раніше видання Politico з посиланням на трьох американських та українських чиновників повідомило, що президент США Джо Байден після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Японії має оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму $375 млн.

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Саміт G7

Саміт триватиме з 19 до 21 травня.

Його учасники: прем’єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр Італії Джорджа Мелоні; прем’єр Японії Фуміо Кісіда; прем’єр Великої Британія Ріші Сунак; президент США Джо Байден; голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель.

Велика сімка, Володимир Зеленський, Саміт, Японія
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