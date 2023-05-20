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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Херсонщині окупанти погрожують виселяти українців за відмову від паспорта РФ

російські окупанти
Фото: Getty Images

В тимчасово окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники продовжують змушувати місцеве населення отримувати російські паспорти.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Задля пришвидшення процесу паспортизації росіяни проводять демонстративні рейди, щоб залякати людей можливою мобілізацією та відчуженням майна.

Окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи, проводять перепис населення та психологічно тиснуть на людей. Все це задля оформлення паспорта РФ.

Загарбники погрожують українцям, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії.

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На Херсонщині окупанти погрожують виселяти українців за відмову від паспорта РФ

Раніше в Центрі національного спротиву розповіли, що росіяни продовжують проводити етнічні чистки на окупованих територіях.

Окупанти нібито евакуюють мешканців, а це і є ознакою геноциду щодо українського народу. Водночас на місце корінних жителів вони заселяють росіян.

Війна в Україні, Каховка, Паспорт, Росія, Херсонська область
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
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