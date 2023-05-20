На Херсонщині окупанти погрожують виселяти українців за відмову від паспорта РФ

В тимчасово окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники продовжують змушувати місцеве населення отримувати російські паспорти.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Задля пришвидшення процесу паспортизації росіяни проводять демонстративні рейди, щоб залякати людей можливою мобілізацією та відчуженням майна.

Окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи, проводять перепис населення та психологічно тиснуть на людей. Все це задля оформлення паспорта РФ.

Загарбники погрожують українцям, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії.

Раніше в Центрі національного спротиву розповіли, що росіяни продовжують проводити етнічні чистки на окупованих територіях.

Окупанти нібито евакуюють мешканців, а це і є ознакою геноциду щодо українського народу. Водночас на місце корінних жителів вони заселяють росіян.

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