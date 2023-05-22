Корегував Shahed та обстріли фосфорними снарядами: на Миколаївщині затримано агента РФ

Контррозвідка СБУ затримала у Миколаївській області ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.

– За вказівкою агресора фігурант об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників. Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, зокрема іноземного виробництва, – повідомляє СБУ.

Крім того, чоловік передавав ворогу інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню Град та іранських дронів Shahed.

Отримані розвіддані загарбники використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.

Ворожого агента було затримано під час виконання ним розвідзавдання.

Як встановило слідство, затриманим є місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до негласної співпраці.

Розвідувальну інформацію передавав російській спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень. Під час обшуку було вилучено телефон з доказами.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Джерело : СБУ

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