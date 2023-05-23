РДК та легіон Свобода Росії проводять операцію на території РФ: що відомо

23 Травня, 14:34

Маляр про події в Бєлгородській області: Люди в РФ повстали проти Путіна

Операція, яку наразі проводять Російський добровольчий комплекс (РДК) та легіон Свобода Росії (ЛСР), є передбачуваною внутрішньою кризою, що назрівала ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Так про ситуацію в Бєлгородській області говорить заступник міністра оборони України Ганна Маляр.