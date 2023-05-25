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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибух прогримів в окупованому Джанкої: що відомо

Вибух прогримів в окупованому Джанкої: що відомо
Фото: Depositphotos

В окупованому Росією Джанкої, що в анексованому Криму, прогриміли вибухи.

Про це повідомляють українські та місцеві Telegram-канали.

– Джанкойці без паніки! Уся інформація буде вранці! Імовірно, спрацювала система ППО, – йдеться в одному з Telegram-каналів міста.

У коментарях жителі скаржаться, що вибух було дуже голосно чути і сумніваються в роботі систем протиповітряної оборони.

Наразі українські військові або окупанти, які зайняли адміністрації в Криму, не давали коментарі про вибухи.

Вибух, Джанкой, Крим
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