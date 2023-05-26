Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус літак та 30 одиниць важкої техніки: Генштаб повідомив втрати РФ за добу
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Станом на 26 травня загальна кількість знищеного особового складу ворога сягнула 205 720 осіб.
Втрати РФ у війні на 26 травня 2023:
- особового складу ‒ близько 205 720 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3796 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,
- артилерійських систем – 3384 (+25) од,
- РСЗВ – 570 од,
- засобів ППО ‒ 328 (+1) од,
- літаків – 310 (+1) од,
- гелікоптерів – 296 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3) од,
- крилатих ракет ‒ 1015 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 446 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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