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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус літак та 30 одиниць важкої техніки: Генштаб повідомив втрати РФ за добу

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 26 травня загальна кількість знищеного особового складу ворога сягнула 205 720 осіб.

Втрати РФ у війні на 26 травня 2023:

  • особового складу ‒ близько 205 720 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3796 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,
  • артилерійських систем – 3384 (+25) од,
  • РСЗВ – 570 од,
  • засобів ППО ‒ 328 (+1) од,
  • літаків – 310 (+1) од,
  • гелікоптерів – 296 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3) од,
  • крилатих ракет ‒ 1015 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,
  • спеціальної техніки ‒ 446 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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