Мінус літак та 30 одиниць важкої техніки: Генштаб повідомив втрати РФ за добу

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 26 травня загальна кількість знищеного особового складу ворога сягнула 205 720 осіб.

Втрати РФ у війні на 26 травня 2023:

особового складу ‒ близько 205 720 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3796 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,

артилерійських систем – 3384 (+25) од,

РСЗВ – 570 од,

засобів ППО ‒ 328 (+1) од,

літаків – 310 (+1) од,

гелікоптерів – 296 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3) од,

крилатих ракет ‒ 1015 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 446 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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