Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Способна сбить в небе все: что известно о ПЗРК NASAMS
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Россия атакует Украину ракетами Х-101: что известно о снаряде, характеристики и дальность действия
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Минус самолет и 30 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил потери РФ за сутки

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 460 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 26 мая общее количество уничтоженного личного состава врага достигло 205 720 человек.

Потери РФ в войне на 26 мая 2023 года:

  • личного состава — около 205 720 (+460) человек ликвидировано,
  • танков — 3796 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7435 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 3384 (+25) ед,
  • РСЗО — 570 ед,
  • средств ПВО — 328 (+1) ед,
  • самолетов — 310 (+1) ед,
  • вертолетов — 296 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2910 (+3) ед,
  • крылатых ракет — 1015 ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6161 (+13) ед,
  • специальной техники — 446 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 457-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 26.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
гроші держвиплати
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Общая мобилизация 2023: кто подлежит призыву
Минус самолет и 30 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил потери РФ за сутки
Видео
ЗРК Стрела-10: как советский комплекс стоит на страже Украины

Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (26.05.2023)
Минус самолет и 30 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил потери РФ за сутки
На Закарпатье производят макеты ПТРК Стугна: как это помогает ВСУ
Минус самолет и 30 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил потери РФ за сутки
Видео и электронные бланки: как изменится техосмотр в Украине
Таксі
Десятки погибших и сотни раненых ежедневно: как РФ попала в ловушку в Бахмуте
Бахмут
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь