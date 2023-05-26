Минус самолет и 30 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил потери РФ за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 460 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 26 мая общее количество уничтоженного личного состава врага достигло 205 720 человек.

Потери РФ в войне на 26 мая 2023 года:

личного состава — около 205 720 (+460) человек ликвидировано,

танков — 3796 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 7435 (+3) ед,

артиллерийских систем — 3384 (+25) ед,

РСЗО — 570 ед,

средств ПВО — 328 (+1) ед,

самолетов — 310 (+1) ед,

вертолетов — 296 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2910 (+3) ед,

крылатых ракет — 1015 ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6161 (+13) ед,

специальной техники — 446 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 457-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.