Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус самолет и 30 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил потери РФ за сутки
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 460 оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 26 мая общее количество уничтоженного личного состава врага достигло 205 720 человек.
Потери РФ в войне на 26 мая 2023 года:
- личного состава — около 205 720 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3796 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7435 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 3384 (+25) ед,
- РСЗО — 570 ед,
- средств ПВО — 328 (+1) ед,
- самолетов — 310 (+1) ед,
- вертолетов — 296 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2910 (+3) ед,
- крылатых ракет — 1015 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6161 (+13) ед,
- специальной техники — 446 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 457-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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