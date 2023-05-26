РФ вгатила по дамбі в районі Карлівки ракетою із ЗРК С-300 – Генштаб ЗСУ

По дамбі в районі Карлівки Донецької області російські окупанти вгатили із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Уточнені дані повідомили 26 травня в Генеральному штабі Збройних сил України.

Греблю Карлівського водосховища окупанти зруйнували під час обстрілу 25 травня близько 17:20.

Після цього почалось неконтрольоване скидання води в річку Вовча в напрямку Галицинівки.

У річці піднявся рівень води. Під загрозою підтоплень приватних будинків опинилися 981 людина в шести населених пунктах Покровського району.

Обласна влада до такого розвитку подій була готова, тому оперативні та рятувальні служби Донеччини відразу почали діяти за чітко визначеним алгоритмом.

Зрештою із вулиці Набережної в Галицинівці евакуювали 26 осіб, зокрема восьмеро дітей.

Станом на 23:30 25 травня в селищі було підтоплено шість домоволодінь.

Підтоплень критичної інфраструктури не виявлено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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