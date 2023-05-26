РФ вгатила по дамбі в районі Карлівки ракетою із ЗРК С-300 – Генштаб ЗСУ
По дамбі в районі Карлівки Донецької області російські окупанти вгатили із зенітно-ракетного комплексу С-300.
Уточнені дані повідомили 26 травня в Генеральному штабі Збройних сил України.
Греблю Карлівського водосховища окупанти зруйнували під час обстрілу 25 травня близько 17:20.
Після цього почалось неконтрольоване скидання води в річку Вовча в напрямку Галицинівки.
У річці піднявся рівень води. Під загрозою підтоплень приватних будинків опинилися 981 людина в шести населених пунктах Покровського району.
Обласна влада до такого розвитку подій була готова, тому оперативні та рятувальні служби Донеччини відразу почали діяти за чітко визначеним алгоритмом.
Зрештою із вулиці Набережної в Галицинівці евакуювали 26 осіб, зокрема восьмеро дітей.
Станом на 23:30 25 травня в селищі було підтоплено шість домоволодінь.
Підтоплень критичної інфраструктури не виявлено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ, Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко