11 Іскандерів летіло з півночі на Київ, усі збито – Залужний

Росія 29 травня двічі атакувала Київ та область з повітря. Військові розповіли про наслідки денного удару.

Оновлено о 14:15. Сьогодні, 29 травня, близько 11:30 Росія вдруге за добу атакувала Київ та область з повітря, випустивши 11 ракет балістичних та крилатих ракет наземного базування з ОТРК Іскандер.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– Загалом випущено 11 ракет: Іскандер-М та Іскандер-К з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено, – уточнив він.

13:36. Удень 29 травня РФ застосував для повітряного удару по Києву ракети Іскандер, які запустила з північного напрямку.

Про це під час брифінгу в в Медіацентрі Україна заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Щонайменше 10 ракет було випущено двох типів – Іскандер-М (балістична) та Іскандер-К (крилата), а скільки збито – уточнюється. Проте робота ППО була успішною, – наголосив він.

Водночас він дав прогнози щодо подальших атак, оскільки вони фактично не припиняються протягом травня, тому, за його словами, треба завжди бути готовими, попри те, що ворог вочевидь переживає дефіцит високоточної зброї.

Порівнюючи останні повітряні удари з ракетними атаками, які були восени та взимку, Ігнат зауважив, що пішла серйозна активізація: якщо тоді ворог намагався знищити інфраструктуру, і летіло до 100 ракет та 100 дронів один-два рази на тиждень, зараз летить менше ракет, але частота ударів збільшилася.

– Це говорить про те, що РФ, можливо, мала певну паузу у весняний період, і десь накопичила запас ракет, оскільки, на жаль, вони їх виготовляють, – додав він.

Раніше Ігнат говорив, що оскільки майже відразу після оголошення тривоги вдень 29 травня у Києві пролунали вибухи, є висока ймовірність, що РФ атакувала столицю саме балістичними ракетами Іскандер-М.

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