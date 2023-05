Чекаємо реальних успіхів у контрнаступі. Україна перевершила всі очікування – сенатор Грем

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем після зустрічі з британським радником з нацбезпеки Тімом Берроу заявив, що Україна перевершила всі очікування, а російські сили знекровлені та ослаблені.

Про це він написав у Twitter.

Грем також подякував Великій Британії за рішення надати Україні ракети повітряного базування Storm Shadow, які виявилися неймовірно ефективними.

– Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – посилять успіх України на полі бою, – наголосив сенатор.

Expect real Ukrainian gains in counteroffensive, but we must show continued commitment to maximize effect.

I told Mr. Barrow that the British Storm Shadow air launched missile has been incredibly effective. British support from Parliament has been unwavering.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 30, 2023