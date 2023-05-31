Чекаємо реальних успіхів у контрнаступі. Україна перевершила всі очікування – сенатор Грем
Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем після зустрічі з британським радником з нацбезпеки Тімом Берроу заявив, що Україна перевершила всі очікування, а російські сили знекровлені та ослаблені.
Про це він написав у Twitter.
– Очікуємо реальних успіхів України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість для досягнення максимального ефекту, – написав він.
Грем також подякував Великій Британії за рішення надати Україні ракети повітряного базування Storm Shadow, які виявилися неймовірно ефективними.
– Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – посилять успіх України на полі бою, – наголосив сенатор.
Expect real Ukrainian gains in counteroffensive, but we must show continued commitment to maximize effect.
I told Mr. Barrow that the British Storm Shadow air launched missile has been incredibly effective. British support from Parliament has been unwavering.
— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 30, 2023
Раніше президент США Джо Байден заявив, що у Вашингтоні все ще розглядають можливість відправки Україні далекобійних ракет ATACMS.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло