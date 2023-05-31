Чекаємо реальних успіхів у контрнаступі. Україна перевершила всі очікування – сенатор Грем

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем після зустрічі з британським радником з нацбезпеки Тімом Берроу заявив, що Україна перевершила всі очікування, а російські сили знекровлені та ослаблені.

Про це він написав у Twitter.

– Очікуємо реальних успіхів України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість для досягнення максимального ефекту, – написав він.

Грем також подякував Великій Британії за рішення надати Україні ракети повітряного базування Storm Shadow, які виявилися неймовірно ефективними.

– Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – посилять успіх України на полі бою, – наголосив сенатор.

Expect real Ukrainian gains in counteroffensive, but we must show continued commitment to maximize effect. I told Mr. Barrow that the British Storm Shadow air launched missile has been incredibly effective. British support from Parliament has been unwavering. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 30, 2023

Раніше президент США Джо Байден заявив, що у Вашингтоні все ще розглядають можливість відправки Україні далекобійних ракет ATACMS.

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