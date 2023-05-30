США не відкидають ідею надання Україні ATACMS – Байден
США все ще розглядають можливість відправки Україні далекобійних ракет ATACMS.
Про це сказав президент США Джо Байден під час спілкування зі ЗМІ в понеділок.
Зокрема, він назвав “неочікуваним” збільшення кількості російських атак по Києву.
– Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне, – додав Байден.
На уточнювальне запитання щодо можливого передавання Києву ракет ATACMS Байден відповів, що це питання “досі в грі”, тобто відправка розглядається.
HAPPENING NOW!!!
I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.
“It’s not unexpected” Biden said.
“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt
— Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023
Раніше колишній командувач американських сил у Європі Бен Годжес заявив, що якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не було.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло