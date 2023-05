США не відкидають ідею надання Україні ATACMS – Байден

США все ще розглядають можливість відправки Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це сказав президент США Джо Байден під час спілкування зі ЗМІ в понеділок.

Зокрема, він назвав “неочікуваним” збільшення кількості російських атак по Києву.

На уточнювальне запитання щодо можливого передавання Києву ракет ATACMS Байден відповів, що це питання “досі в грі”, тобто відправка розглядається.

HAPPENING NOW!!!

I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.

“It’s not unexpected” Biden said.

“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt

— Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023