ЄС посилить контроль за безвізовим режимом з третіми країнами, серед яких – Україна

Єврокомісія розпочинає процес консультацій з Європейським Парламентом та Радою ЄС, щоб визначити, як вдосконалити механізм призупинення безвізових режимів з ЄС.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Механізм призупинення дії віз викладений у статті 8 Візового регламенту. Його основна мета – забезпечити тимчасове призупинення дії безвізового режиму в разі раптового і значного зростання нелегальної міграції або ризиків для безпеки.

Зазначено, що безвізовий режим приносить значні економічні, соціальні та культурні переваги державам-членам ЄС та третім країнам. Водночас минулі роки показали, що безвізовий режим може спричинити значні виклики у сфері міграції та безпеки.

– Недостатня узгодженість візового режиму з візовою політикою ЄС може перетворити країну з безвізовим режимом на транзитний вузол для нелегальних в’їздів до ЄС. Так сталося у випадку безвізового в’їзду на Західні Балкани громадян країн, які мають візовий режим з ЄС, що призвело до збільшення кількості нелегальних в’їздів до ЄС у 2022 році, – йдеться у повідомленні.

Крім того, схеми надання громадянства інвесторам, що застосовуються третіми країнами з безвізовим режимом, створюють ризики для безпеки ЄС, зокрема, пов’язані з проникненням організованої злочинності, відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків і корупцією.

Для вирішення та запобігання цим ризикам ЄС хоче переглянути та вдосконалити чинні правила щодо моніторингу функціонування безвізових режимів із третіми країнами.

Зокрема, ці кроки можуть передбачати:

нові підстави для призупинення безвізу з урахуванням нових ризиків;

адаптацію порогових значень для запуску механізму призупинення безвізу;

зміну процедури призупинення на більш ефективну та гнучку;

посилення положень щодо моніторингу та звітності.

На основі цього Комісія представить восени 2023 року законодавчу пропозицію щодо перегляду механізму призупинення безвізу.

Наразі ЄС має безвізовий режим з 61 країною, що не є членами ЄС. 25 країн мають угоди про безвізовий режим з ЄС, а 8 отримали звільнення від візового режиму в результаті успішного завершення діалогу з візової лібералізації. Серед цих країн і Україна.

Раніше Рада ЄС затвердила регламент, який продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торговельного захисту на експорт з України до Євросоюзу ще на рік – до червня 2024 року.

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