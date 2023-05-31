ЗСУ уразили чотири ворожі артпідрозділи та станцію РЕБ – Генштаб

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби українські захисники знищили 32 ударні БпЛА типу Shahed.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

три пункти управління;

район зосередження живої сили противника;

чотири артилерійські підрозділи на вогневій позиції;

зенітно-ракетний комплекс;

три склади пально-мастильних матеріалів;

станцію радіоелектронної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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