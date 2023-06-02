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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росія втратила близько 60 тис. військових під час спроби захопити Бахмут – Sky

Бахмут
Фото: Depositphotos

Росія зазнала “щонайменше 60 тис. втрат” у спробі захопити Бахмут Донецької області.

Про це пише Sky news з посиланням на неназваного західного чиновника.

За даними видання, під час спроб Росії захопити українське місто Бахмут загинуло понад 60 тис. росіян.

Західне джерело Sky news додало, що загальна кількість російських втрат зараз перевищує 200 тис. осіб, і є ознаки того, що Україна може почати контрнаступ найближчими тижнями.

У травні Росія оголосила про нібито успішне захоплення Бахмута після майже річного бою.

– Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії щонайменше 60 тис. втрат у секторі Бахмут – Попасна протягом річного бою, – сказав чиновник.

Він додав, що це “консервативна оцінка” кількості російських втрат на цій ділянці фронту.

Що стосується передбачуваного співвідношення вбитих і поранених, джерело Sky news заявило: “Я думаю, ми б сказали, що вбито щонайменше третину“.

Західний чиновник повторив слова низки спостерігачів, які назвали Бахмут “не стратегічно важливим” з погляду ширшого конфлікту.

– У Бахмуті, за нашими оцінками, українські сили пішли з основної забудованої частини міста, – заявив він.

Також було заявлено, що ПВК Вагнера перебувають у процесі виведення, принаймні, на даний момент.

– Заміна цих силових елементів вимагає значних зусиль з боку вже перенапружених регулярних сил Росії, – додається в повідомленні.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що сили РФ у районі Бахмута перейшли в оборону і знизили активність, хоч водночас і збільшили кількість обстрілів з артилерії та мінометів.

Джерело: Sky News
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ПВК Вагнера, Росія
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