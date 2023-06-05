Карта бойових дій на 05.06.2023 – ситуація на фронті

Минулої доби – вночі – російський ворог випустив по Україні крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed. Сили оборони України знищили чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.

Карта бойових дій в Україні на 05.06.2023

Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень на території Луганської та Донецької областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також – завдав ракетних ударів в районах Вовчанськ, Чугуїв та авіаційних ударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Бруски, Атинське, Басівка, Юнаківка, Садки, Миропілля, Тур’я, Грабовське, Олександрівка, Велика Писарівка, Шевченкове Сумської області, а також Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Васютинське, Торецьк та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. Ворог завдав авіаційного удару в межах міста. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопіль Донецької області, Ольгівське Запорізької області, Берислав та Веселе Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Втрати РФ у війні на 05.06.2023:

особового складу ‒ близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3848 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,

артилерійських систем – 3567 (+12) од,

РСЗВ – 584 (+1) од,

засобів ППО ‒ 349 (+5) од,

літаків – 313 од,

гелікоптерів – 298 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),

крилатих ракет ‒ 1136 (+4) од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 484 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 467-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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