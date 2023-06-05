Атака РФ на Чугуїв і підготовка до контрнаступу: 467-й день війни
Україна досягне успіху під час контрнаступу – радник президента США
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що довгоочікуваний український контрнаступ призведе до того, що Київ звільнить стратегічно важливу територію.
– Скільки саме і в яких місцях – це залежатиме від розвитку подій на місці, коли українці почнуть цей контрнаступ. Але ми віримо, що українці досягнуть успіху в цьому контрнаступі, – сказав Салліван.
Армія РФ завдала ударів по Чугуєву
Російські війська завдали ударів по Чугуєву Харківської області. Інформації про наслідки атаки на цей момент немає. Про це повідомив керівник Чугуївської РВАСергій Лободенко.
Експерти оцінили запаси РФ для ударів по Україні
Тримати потужний темп атак, як зараз, Росія не зможе більше декількох тижнів, адже запаси вже виснажені. Але загроза ракетних атак поки що залишається.
– Готових до застосування є 76, це кинжал. Що стосується виробництва Х-101 і Х-555 і Калібр, всіх цих трьох типів, на сьогодні є підстави вважати, що це може бути до 50 одиниць на місяць, – зазначає керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко.
Експерт: Головне завдання РДК і легіону Свобода Росії – відтягування з території України
РДК і Легіон Свобода Росії можуть охопити до 300 км по фронту в Бєлгородській області, стверджує військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.
– З урахуванням наявності на протяжності всього кордону з неокупованою частиною України сил і засобів РОВ, вони можуть контролювати максимум 50 км, – розповів він.
Коваленко вважає, що навіть з урахуванням перспективи для РДК і Легіону, для РОВ немає наразі шансів закрити навіть на половину те, що можуть охопити партизани.
Головне завдання підрозділів Російського добровольчого корпусу і легіону Свобода Росії – відтягування сил армії РФ з території України, впевнений Коваленко.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов