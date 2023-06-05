Атака РФ на Чугуїв і підготовка до контрнаступу: 467-й день війни

5 Червня, 0:10

Експерт: Головне завдання РДК і легіону Свобода Росії – відтягування з території України

РДК і Легіон Свобода Росії можуть охопити до 300 км по фронту в Бєлгородській області, стверджує військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

– З урахуванням наявності на протяжності всього кордону з неокупованою частиною України сил і засобів РОВ, вони можуть контролювати максимум 50 км, – розповів він.

Коваленко вважає, що навіть з урахуванням перспективи для РДК і Легіону, для РОВ немає наразі шансів закрити навіть на половину те, що можуть охопити партизани.

Головне завдання підрозділів Російського добровольчого корпусу і легіону Свобода Росії – відтягування сил армії РФ з території України, впевнений Коваленко.