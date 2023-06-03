У Генічеську в підвалах окупанти утримують жителів з проукраїнською позицією – Генштаб
Російські війська продовжують чинити тиск та порушувати права людей на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Генічеську Херсонської області у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції вони примусово утримують громадян з проукраїнською позицією.
Про це у вечірньому зведенні за 3 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними Генштабу, російські загарбники продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовим.
Нещодавно у Скадовську Херсонської області на території дитячого садочка армія РФ облаштувала польовий госпіталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості.
У Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу. Наші захисники знищили три ворожих розвідувальних безпілотники.
Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вдарили по пункту управління, одному зенітно-ракетному комплексу та трьох складах боєприпасів.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов