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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Генічеську в підвалах окупанти утримують жителів з проукраїнською позицією – Генштаб

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські війська продовжують чинити тиск та порушувати права людей на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Генічеську Херсонської області у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції вони примусово утримують громадян з проукраїнською позицією.

Про це у вечірньому зведенні за 3 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, російські загарбники продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовим.

Нещодавно у Скадовську Херсонської області на території дитячого садочка армія РФ облаштувала польовий госпіталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості.

У Генічеську в підвалах окупанти утримують жителів з проукраїнською позицією – Генштаб

У Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу. Наші захисники знищили три ворожих розвідувальних безпілотники.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вдарили по пункту управління, одному зенітно-ракетному комплексу та трьох складах боєприпасів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генічеськ, Скадовськ, Херсонська область, Херсонщина
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