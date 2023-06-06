З інструкцією та гарячими лініями: на Google-картах показали руйнування Каховської ГЕС

На Google-картах після підриву російськими військовими Каховської ГЕС почали позначатися попередження про руйнування греблі.

Так, на картах можна побачити знаки “Зруйновано греблю Каховської ГЕС”. Якщо натиснути на них, відкривається інструкція від МВС України про евакуацію та дані Херсонської обласної державної адміністрації про евакуаційні гарячі лінії.

Крім того, там є сторінки Херсонської ОВА та МВС з новинами про інцидент із підривом дамби.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Наразі проводиться евакуація населення з імовірної зони підтоплення. Факти ICTV публікували карту наслідків підриву станції.

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