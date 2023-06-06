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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

З інструкцією та гарячими лініями: на Google-картах показали руйнування Каховської ГЕС

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

На Google-картах після підриву російськими військовими Каховської ГЕС почали позначатися попередження про руйнування греблі.

Так, на картах можна побачити знаки “Зруйновано греблю Каховської ГЕС”. Якщо натиснути на них, відкривається інструкція від МВС України про евакуацію та дані Херсонської обласної державної адміністрації про евакуаційні гарячі лінії.

Крім того, там є сторінки Херсонської ОВА та МВС з новинами про інцидент із підривом дамби.

З інструкцією та гарячими лініями: на Google-картах показали руйнування Каховської ГЕС
З інструкцією та гарячими лініями: на Google-картах показали руйнування Каховської ГЕС
З інструкцією та гарячими лініями: на Google-картах показали руйнування Каховської ГЕС
З інструкцією та гарячими лініями: на Google-картах показали руйнування Каховської ГЕС

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Наразі проводиться евакуація населення з імовірної зони підтоплення. Факти ICTV публікували карту наслідків підриву станції.

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Російська агресія
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