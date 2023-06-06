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Малиновская Ангелина, редактор ленты

С инструкцией и горячими линиями: на Google-картах показали разрушения Каховской ГЭС

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

На Google-картах после подрыва российскими военными Каховской ГЭС начали отображаться предупреждения о разрушении плотины.

Так, на картах можно увидеть значки “Разрушена плотина Каховской ГЭС”. Если нажать на них, открывается инструкция МВД Украины об эвакуации и данные Херсонской областной государственной администрации об эвакуационных горячих линиях.

Кроме того, там есть страницы Херсонской ОВА и МВД с новостями об инциденте с подрывом дамбы.

С инструкцией и горячими линиями: на Google-картах показали разрушения Каховской ГЭС
С инструкцией и горячими линиями: на Google-картах показали разрушения Каховской ГЭС
С инструкцией и горячими линиями: на Google-картах показали разрушения Каховской ГЭС
С инструкцией и горячими линиями: на Google-картах показали разрушения Каховской ГЭС

Напомним, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Сейчас проводится эвакуация населения из вероятной зоны подтопления. Речь идет о десятке сел и частично Херсоне. Факты ICTV публиковали карту последствий подрыва станции.

Война в Украине, Каховська ГЕС, Російська агресія
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