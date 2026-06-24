Московський НПЗ зупинив роботу щонайменше на пів року після атак дронів
- Внаслідок успішних атак українських безпілотників Московський НПЗ зазнав серйозних пошкоджень і навряд чи відновить роботу протягом найближчих шести місяців.
- Така зупинка значно ускладнює зусилля Кремля подолати дефіцит нафтопродуктів та паливну кризу, через яку Росія вже розглядає можливість заборони експорту дизеля.
Московський нафтопереробний завод навряд чи відновить роботу протягом цього року після значних пошкоджень внаслідок атак українських безпілотників.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.
Коли відновить роботу Московський НПЗ
Як повідомляють джерела, Московський нафтопереробний завод на території Російської Федерації, постраждалий від атак українських дронів, навряд чи відновить виробництво протягом шести місяців.
У виданні зазначають, що це ускладнює зусилля Росії щодо вирішення проблеми, яка стосується дефіциту палива.
Цей нафтопереробний завод є найбільшим постачальником палива до Московської області Росії. Цього місяця НПЗ двічі потрапив під атаку українських безпілотників, внаслідок чого йому довелося зупинити роботу.
– На ремонт знадобиться щонайменше півроку, – сказало одне з джерел про пошкодження Московського нафтопереробного заводу.
Як йдеться у повідомленні, Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру за допомогою ударів безпілотників великої дальності.
У виданні зазначають, що Російська Федерація продовжує обстрілювати ракетами енергетичні та оборонні цілі в українських містах та навколо них.
За інформацією джерел, удари Сил оборони вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на паливо та довгі черги на заправках у багатьох регіонах РФ.
Зіткнувшись з паливною кризою, Росія розглядає можливість заборони експорту дизельного палива.
Як зазначають у виданні, РФ хоче вирішити питання щодо імпорту палива для вирішення проблеми дефіциту, особливо в тимчасово окупованому Криму, де припинено продаж бензину населенню.
У ніч на 18 червня ударні дрони атакували Москву та область. Тоді під удар потрапив Московський нафтопереробний завод, після чого над НПЗ помітили густий і чорний дим.
Раніше Факти ICTV проаналізували разом із авіаекспертом Валерієм Романенком, про що свідчать атаки на Московський НПЗ та чи схилить це російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.