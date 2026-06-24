Московський нафтопереробний завод навряд чи відновить роботу протягом цього року після значних пошкоджень внаслідок атак українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Коли відновить роботу Московський НПЗ

Як повідомляють джерела, Московський нафтопереробний завод на території Російської Федерації, постраждалий від атак українських дронів, навряд чи відновить виробництво протягом шести місяців.

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У виданні зазначають, що це ускладнює зусилля Росії щодо вирішення проблеми, яка стосується дефіциту палива.

Цей нафтопереробний завод є найбільшим постачальником палива до Московської області Росії. Цього місяця НПЗ двічі потрапив під атаку українських безпілотників, внаслідок чого йому довелося зупинити роботу.

– На ремонт знадобиться щонайменше півроку, – сказало одне з джерел про пошкодження Московського нафтопереробного заводу.

Як йдеться у повідомленні, Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру за допомогою ударів безпілотників великої дальності.

У виданні зазначають, що Російська Федерація продовжує обстрілювати ракетами енергетичні та оборонні цілі в українських містах та навколо них.

За інформацією джерел, удари Сил оборони вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на паливо та довгі черги на заправках у багатьох регіонах РФ.

Зіткнувшись з паливною кризою, Росія розглядає можливість заборони експорту дизельного палива.

Як зазначають у виданні, РФ хоче вирішити питання щодо імпорту палива для вирішення проблеми дефіциту, особливо в тимчасово окупованому Криму, де припинено продаж бензину населенню.

У ніч на 18 червня ударні дрони атакували Москву та область. Тоді під удар потрапив Московський нафтопереробний завод, після чого над НПЗ помітили густий і чорний дим.

Раніше Факти ICTV проаналізували разом із авіаекспертом Валерієм Романенком, про що свідчать атаки на Московський НПЗ та чи схилить це російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

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