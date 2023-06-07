Литва відправить Україні допомогу у зв’язку з підривом Каховської ГЕС

Литва відправить в Україну гуманітарний вантаж і фінансову допомогу для людей, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє LRT.

– Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація, і повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям і братам в Україні, – сказала вона.

Литва має намір передати Україні 30 наметів, 240 розкладних ліжок і €50 тис. фінансової допомоги.

Також країна готується до можливого збільшення кількості українських біженців.

Раніше ми писали, що Євросоюз надасть українським службам все необхідне для підтримки умов захисту населення після підриву Росією Каховської ГЕС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС скоординує свої дії з державами-членами для швидкої доставки насосів для брудної води, пожежних рукавів, мобільних станцій очищення води та човнів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.